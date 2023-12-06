Нарвитянин с российским паспортом: если Эстонии я не нужен, то мне остается ехать в Россию и идти воевать в Украине

„Таких, как я, будет больше с каждым днем“

Юрий (фамилия мужчины редакции известна) родился в Эстонии и постоянно здесь живет. У нарвитянина — российское гражданство. „Таких, как я, много, особенно в Нарве, — делится своей историей с RusDelfi Юрий. — Находясь в России по работе и учебе, я имел неосторожность сделать регистрацию по месту жительства. Россия требует в течение семи дней по приезду зарегистрироваться по месту жительства. Нужен был страховой полис, я работал в РФ — вдруг, что случится, травма, например. Да и чтобы счет в банке открыть, тоже требуют регистрацию“.

В результате, Юрия как гражданина РФ с регистрацией в России поставили на воинский учет в военкомате. „Я давно уже вернулся в Эстонию. Проработал в России не так много, вернулся еще задолго до войны и аннексии Крыма. Когда курс рубля к евро в 2012 году был 39 рублей. И я зарабатывал в РФ по тому курсу 3000 евро“, — рассказывает мужчина и добавляет: теперь эти деньги обходятся ему очень дорого. Во время мобилизации Юрию пришла повестка в военкомат, теперь — повторная.

Сейчас у нарвитянина заканчивается срок действия российского загранпаспорта. „В консульстве РФ в Эстонии мне отказали в выдаче паспорта, так как я нахожусь в базе данных, не явившихся по повестке. Я постоянный житель Эстонии, который останется с картой вида на жительство без