Сердце столицы открыто: на улице Гонсиори возобновляется сквозное движение
Сегодня, 6 декабря, для движения автомобилей откроется участок улицы Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа в направлении центра, на котором движение было закрыто с апреля в связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт. С учетом открытия крупных перекрестков в окрестности условия передвижения для горожан в центре города значительно улучшатся.
Открытие участка улицы Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа в направлении центра обеспечит сквозное движение в направлении бульвара Эстония. На этом участке будет действовать ограничение скорости 30 км/ч. Частичное восстановление движения на улице Гонсиори не приведет к изменениям в работе общественного транспорта столицы, все прежние маршруты объезда сохранятся. В направлении из центра города на участке Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа по-прежнему открыто движение только для автобусов уездных маршрутов.
„Теперь мы можем с радостью объявить, что строительные работы на улицах центра города идут в хорошем темпе и мы открываем для движения все новые участки, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Приглашаем горожан насладиться рождественской атмосферой в центре города и заново открыть для себя улицы, магазины, кафе, развлекательные учреждения Таллинна и все то, что оставалось недоступным ввиду дорожных ограничений“.
В октябре завершилась реконструкция улиц Пронкси и Йыэ, для движения вновь открылся и перекресток Нарвского шоссе с улицами Йыэ и Пронкси, а также перекресток Нарвского шоссе, улиц Лайкмаа и Хобуяама для пересечения Нарвского шоссе, но улицы Хобуяама и Лайкмаа будут открыты в конце будущего года. С конца прошлого месяца открыты пересечения Гонсиори-Манеэжи и Гонсиори-Реймани, возобновлена постоянная организация движения на улице Реймани. Открыто движение и на северном ответвлении улицы Ахтри. Движение улучшилось и в районе порта: на прошлой неделе частично открылось движение на участке улицы Логи между Румби и Садама, восстановлено обычное движение на улицах Садама и Курси. С октября для движения открыт перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси.
В октябре Таллиннская горуправа одобрила программу вспомогательных мер для предприятий, цель которой – предложить поддержку для снижения влияния продолжительных строительных работ. Пакет мер включает бесплатное использование городских сооружений для коммерческой деятельности и возможность использовать ставку налога на рекламу со льготой в 50%. Чтобы привлечь клиентов в центр города проводится информационная кампания, которая продлится до конца января. Целью кампании является представление постепенно обновляемого городского пространства и помощь действующим в центре города предприятиям по привлечению клиентов, утраченных в связи с проведением строительных работ.
В результате строительства трамвайной ветки в Старый порт появится новый трамвайный маршрут протяженностью 2,5 км на отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до бульвара Пыхья. Подробнее: www.tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.
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