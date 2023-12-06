Сердце столицы открыто: на улице Гонсиори возобновляется сквозное движение

Открытие участка улицы Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа в направлении центра обеспечит сквозное движение в направлении бульвара Эстония. На этом участке будет действовать ограничение скорости 30 км/ч. Частичное восстановление движения на улице Гонсиори не приведет к изменениям в работе общественного транспорта столицы, все прежние маршруты объезда сохранятся. В направлении из центра города на участке Гонсиори между улицами Реймани и Лайкмаа по-прежнему открыто движение только для автобусов уездных маршрутов.

„Теперь мы можем с радостью объявить, что строительные работы на улицах центра города идут в хорошем темпе и мы открываем для движения все новые участки, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Приглашаем горожан насладиться рождественской атмосферой в центре города и заново открыть для себя улицы, магазины, кафе, развлекательные учреждения Таллинна и все то, что оставалось недоступным ввиду дорожных ограничений“.

В октябре завершилась реконструкция улиц Пронкси и Йыэ, для движения вновь открылся и перекресток Нарвского шоссе с улицами Йыэ и Пронкси, а также перекресток Нарвского шоссе, улиц Лайкмаа и Хобуяама для пересечения Нарвского шоссе, но улицы Хобуяама и Лайкмаа будут открыты в конце будущего года. С конца прошлого месяца открыты пересечения Гонсиори-Манеэжи и Гонсиори-Реймани, возобновлена постоянная организация движения на улице Реймани. Открыто движение и на северном ответвлении улицы Ахтри. Движение улучшилось и в районе порта: на прошлой неделе частично открылось движение на участке улицы Логи между Румби и Садама, восстановлено обычное движение на улицах Садама и Курси. С октября для движения открыт перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси.