В Нарве водитель не убедился в безопасности маневра и устроил аварию

В 16:09 произошла авария на 23 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в волости Саку в Харьюмаа, где 52-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Trafic врезался сзади в легковой автомобиль Kia Ceed, которым управляла 60-летняя женщина. Водителя Kia доставили в больницу.

В 17:48 произошла авария возле Таллинна мнт, 60 в Нарве, где 26-летний мужчина на легковом автомобиле Mazda MX-5 не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с легковым автомобилем Mercedes-Benz Vito Tourer, которым управлял 46-летний мужчина. Водителя Mazda доставили в больницу.

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