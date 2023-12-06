06.12.2023, 09:35
В Нарве водитель не убедился в безопасности маневра и устроил аварию
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера на дорогах страны произошло два ДТП, в которых пострадали люди.
В 16:09 произошла авария на 23 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в волости Саку в Харьюмаа, где 52-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Trafic врезался сзади в легковой автомобиль Kia Ceed, которым управляла 60-летняя женщина. Водителя Kia доставили в больницу.
В 17:48 произошла авария возле Таллинна мнт, 60 в Нарве, где 26-летний мужчина на легковом автомобиле Mazda MX-5 не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с легковым автомобилем Mercedes-Benz Vito Tourer, которым управлял 46-летний мужчина. Водителя Mazda доставили в больницу.
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