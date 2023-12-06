Депутатов Рийгикогу в выходные ожидают бессонные ночи

Дополнительное заседание начнется в пятницу, 8 декабря, в 10 часов и продолжится до тех пор, пока не будет исчерпана повестка дня.

В повестке дня дополнительного заседания включены следующие законопроекты, на случай, если они не будут обсуждены в течение рабочей недели или если обсуждение будет прервано:

1) Второе чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о платах за природопользование и в Закон о лесе, увязанное с вопросом о доверии правительству.

2) Второе чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о крепостной книге, увязанное с вопросом о доверии правительству.

3) Второе чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о зарплатах высших государственных служащих и законопроект о дополнении других законов, увязанное с вопросом о доверии правительству.

4) Второе чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о госбюджете, увязанное с вопросом о доверии правительству.

5) Второе чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о госбюджете на 2024 год, увязанное с вопросом о доверии правительству.

6) Первое чтение представленного правительством решения парламента „О предоставлении государственных гарантий Европейскому инвестиционному банку для поддержки восстановления Украины“.

7) Второе чтение представленного правительством решения парламента „О продлении миссии Сил обороны по выполнению обязательств ЭР, связанных с международной военной операцией Inherent Resolve.

8) Второе чтение представленного правительством решения парламента „О продлении миссии Сил обороны по выполнению международных обязательств ЭР в миротворческой операции в Ливане, Израиле, Египте и Сирии“.

9) Второе чтение представленного правительством решения парламента „О продлении миссии Сил обороны по выполнению международных обязательств ЭР в Ираке“.