Рейтинг Isamaa продолжает расти, поддержка EKRE упала, реформисты остановились

Поддержка партии Isamaa продолжает расти и находится сейчас на самом высоком с начала 2019 года уровне, однако в последние недели рост замедлился. За неделю рейтинг EKRE, занимающей второе место, снизился на 1,1 процентных пункта и разница с Isamaa составляет сейчас 6,5 процентных пункта. За неделю рейтинг Партии реформ не изменился и в настоящий момент стабилизировался. От EKRE Партию реформ отделяет 3,7 процентных пункта.