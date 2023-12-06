Рейтинг Isamaa продолжает расти, поддержка EKRE упала, реформисты остановились(7)
НКО „Институт общественных исследований“ и фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опросы с целью изучения партийных предпочтений. Как показал последний опрос, Isamaa поддерживают 27,4%, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 20,9% и Партию реформ 17,2% граждан, обладающих правом голоса.
Последние сводные данные отражают период с 6 ноября по 1 декабря, всего в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонской Республики.
Поддержка партии Isamaa продолжает расти и находится сейчас на самом высоком с начала 2019 года уровне, однако в последние недели рост замедлился. За неделю рейтинг EKRE, занимающей второе место, снизился на 1,1 процентных пункта и разница с Isamaa составляет сейчас 6,5 процентных пункта. За неделю рейтинг Партии реформ не изменился и в настоящий момент стабилизировался. От EKRE Партию реформ отделяет 3,7 процентных пункта.
Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (13,6%), Социал-демократичская партия (10,7%) и Eesti 200 (6,3%).
Коалиционные партии поддерживают 34,2%, оппозиционные партии 61,9% респондентов.
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