Полиция назначила штрафы пяти участникам демонстрации „Солидарность с Палестиной“

Полиция в комментарии ERR пояснила, что с демонстрации в полицейский участок были доставлены пять человек, в отношении были заведены дела о проступке на основании статьи 151’1 „Поддержка и оправдания международного преступления“ Пенитенциарного кодекса.

5 декабря были вынесены решения по делам о проступках и назначены штрафы в качестве наказания.

Суммы штрафов в полиции не раскрыли, поскольку решения еще не вступили в силу. Обжаловать решение в суде можно в течение 15 дней.

5 ноября полиция доставила в участок с демонстрации на площади Вабадузе в Таллинне пять человек, которые использовали лозунг From the river to the sea, Palestine will be free („От реки до моря Палестина будет свободной“), поскольку интерпретировала его как лозунг против Израиля.

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