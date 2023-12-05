Михкельсон в США: Украина нуждается в поддержке до тех пор, пока не победит

По словам Михкельсона, мнение сенаторов и членов Палаты представителей США важно, так как лишь Конгресс может принимать решения о дальнейшем финансировании Украины.

Михкельсон отметил, что, наряду с Латвией и Литвой, Эстония является государством, которое оказывает Украине наиболее активную поддержку, а также вносит существенный вклад в собственную оборону. „В ходе встреч мы подтвердим свою готовность к тому, чтобы поддерживать и развивать хорошие отношения с США, продолжать оказывать Украине поддержку и выполнять свои союзнические обязательства. Помимо прочего, мы призываем использовать для поддержки Украины арестованные российские активы“, – сказал он и добавил, что Украина нуждается в поддержке до тех пор, пока не победит в войне.

Сегодня Михкельсон выступит с речью на мероприятии, организованном в поддержку Балтийских государств, Украины и Израиля. В нем также примут участие сенаторы и члены Палаты представителей США, американские эксперты по внешней политике и политике безопасности, представители посольств, Государственного департамента, исследовательских центров и заинтересованных групп.

Также у Михкельсона и Колса запланированы отдельные встречи с членами Палаты представителей Чипом Роем и Доном Бейконом, а также с представителями исследовательского центра Meridian. Вчера прошли встречи в Государственном департаменте, Американском еврейском комитете и в ряде исследовательских центров. Кроме того, руководители комиссий по иностранным делам встретились с бывшим постоянным представителем США в НАТО Куртом Волкером. Все встречи были посвящены борьбе с риторикой усталости от войны и формированию четкой стратегии победы Украины.

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