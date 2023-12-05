В Эстонии, как и в Латвии и Литве, самые высокие в Европе процентные ставки по жилищным кредитам

Причина кроется в том, что в этом регионе чаще всего используются кредиты, привязанные к межбанковской ставке Euribor, объясняет экономист Банка Эстонии Таави Раудсаара.

Экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар сказал ERR, что в других странах еврозоны чаще заключают договоры с фиксированной процентной ставкой, а при установлении стоимости кредитов банки больше учитывают собственные долгосрочные затраты на финансирование. „Кредиты с фиксированной процентной ставкой относительно дешевле, когда рыночные процентные ставки высоки, и наоборот, дороже, когда рыночные ставки низкие“, – пояснил он.

Самые доступные жилищные кредиты выдают банки на Мальте, где средняя процентная ставка составляет 2,2%, а также это единственное государство, где ставка остается ниже 3%, пишет ERR.

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