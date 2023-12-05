В Балтийском море нашли затонувшее судно

Компания занимается экологической энергетикой и проводит там оценку целесообразности строительства морских ветряных электростанций. Судно было обнаружено геофизическим исследовательским судном Fugro Frontier на глубине около 38 метров, сообщает пресс-служба компании.

„Получив информацию о находке, мы проинформировали ответственные органы страны, однако находка не была зарегистрирована в базах данных. Окончательно подтвердить находку можно будет после проведения дополнительных исторических и подводных археологических исследований“, - сказал Паулюс Калмантас, партнер по связям с общественностью Ignitis Renewables.

По словам представителя Департамента культурного наследия Министерства культуры (KPD) Литвы, в Балтийском море, в территориальных водах страны, таких объектов не так много. В настоящее время в реестре культурных ценностей зарегистрировано 19 мест кораблекрушений. В рамках Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного наследия, Департамент планирует включить судно в реестр. „Как только будет известна датировка судна, будет принято решение о его регистрации в Реестре культурных ценностей“, - сказала главный специалист KPD Августина Курилене.

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