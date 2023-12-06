Восьмимесячному Мирославу, страдающему крайне редким заболеванием кожи, нужна помощь!

Чтобы облегчить симптомы заболевания, ребенку каждый месяц необходимы различные средства по уходу за ранами, специальные пластыри, повязки и т. д., на которые, к сожалению, не распространяется скидка Кассы здоровья Эстонии. Годовые расходы на уход за кожей Мирослава составляют 2400 евро, но поскольку в семье 8 детей, ежемесячные расходы в 200 евро явно не по средствам для семьи. Семья Мирослава нуждается в помощи замечательных жертвователей для ежемесячной покупки пластырей, кремов, мазей и других средств по уходу за кожей.

Болезнь Мирослава проявляется образованием на коже волдырей различной величины, при разрыве которых образуются крупные раны, медленно заживающие и причиняющие боль. Кожа ребенка очень чувствительна к любому прикосновению, и любая небольшая травма или трение повреждают кожу. Если волдыри постоянно появляются в одном и том же месте, это способствует рубцеванию, в результате чего страдает подвижность разных частей тела. Мирослав еще младенец, поэтому поверхность кожи у него еще не такая большая, но по мере его роста расходы на средства по уходу продолжат увеличиваться! Из-за постоянно образующихся волдырей также существует риск вторичного инфицирования, в связи с чем за ранами ребенка необходимо ежедневно ухаживать, очищать и перевязывать.

По словам детского врача, семья Мирослава делает все для поддержания здоровья и развития ребенка, но по мере того, как ребенок растет, увеличивается и сумма, потраченная на средства по уходу за кожей. Сейчас на средства по уходу за кожей Мирослава уходит 200 евро в месяц, но по мере того, как ребенок будет расти,будут увеличиваться и расходы.

Дорогой жертвователь, помоги нам помочь Мирославу и его семье! Это меньшее, что мы можем сделать сегодня, чтобы помочь тяжелобольному ребенку!

Мирославу можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении: „Miroslav“ Название получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607

Также можно позвонить на благотворительный номер телефона Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена ​​к телефонному счету за текущий месяц: позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро