Восьмимесячному Мирославу, страдающему крайне редким заболеванием кожи, нужна помощь!
Мирослав, которому исполнилось 8 месяцев, страдает буллезным эпидермолизом – заболеванием кожи, которое настолько редко, что встречается у одного ребенка на миллион. Мирослав – единственный ребенок с таким диагнозом в Эстонии.
Чтобы облегчить симптомы заболевания, ребенку каждый месяц необходимы различные средства по уходу за ранами, специальные пластыри, повязки и т. д., на которые, к сожалению, не распространяется скидка Кассы здоровья Эстонии. Годовые расходы на уход за кожей Мирослава составляют 2400 евро, но поскольку в семье 8 детей, ежемесячные расходы в 200 евро явно не по средствам для семьи. Семья Мирослава нуждается в помощи замечательных жертвователей для ежемесячной покупки пластырей, кремов, мазей и других средств по уходу за кожей.
Болезнь Мирослава проявляется образованием на коже волдырей различной величины, при разрыве которых образуются крупные раны, медленно заживающие и причиняющие боль. Кожа ребенка очень чувствительна к любому прикосновению, и любая небольшая травма или трение повреждают кожу. Если волдыри постоянно появляются в одном и том же месте, это способствует рубцеванию, в результате чего страдает подвижность разных частей тела. Мирослав еще младенец, поэтому поверхность кожи у него еще не такая большая, но по мере его роста расходы на средства по уходу продолжат увеличиваться! Из-за постоянно образующихся волдырей также существует риск вторичного инфицирования, в связи с чем за ранами ребенка необходимо ежедневно ухаживать, очищать и перевязывать.
По словам детского врача, семья Мирослава делает все для поддержания здоровья и развития ребенка, но по мере того, как ребенок растет, увеличивается и сумма, потраченная на средства по уходу за кожей. Сейчас на средства по уходу за кожей Мирослава уходит 200 евро в месяц, но по мере того, как ребенок будет расти,будут увеличиваться и расходы.
Дорогой жертвователь, помоги нам помочь Мирославу и его семье! Это меньшее, что мы можем сделать сегодня, чтобы помочь тяжелобольному ребенку!