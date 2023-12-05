Объясняет Инспекция труда: что изменится в расчете рабочего времени и времени отдыха для людей, работающих по графику

Время работы и отдыха играет важную роль в здоровье человека. Обессиленный работник может поставить под угрозу как свои жизнь и здоровье, так и жизнь и здоровье своих коллег, кроме того, он менее продуктивен. Соблюдение ограничений рабочего времени и времени отдыха жизненно необходимо для предотвращения переутомления работников, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Статистика несчастных случаев на производстве также свидетельствует о том, что такие несчастные случаи чаще всего происходят именно с уставшими работниками.

Вынесенное Европейским судом решение является обязывающим для судов других государств-членов, рассматривающих аналогичные дела. Несмотря на то, что адресатом решения Европейского суда по делу C-477/21 была Венгрия, это решение является обязывающим и для судов Эстонии.

Исходя из решения Европейского суда, ежедневное и еженедельное время отдыха являются отдельными правами, имеющими разные цели. Таким образом, ежедневное время отдыха не может рассматриваться как часть еженедельного времени отдыха, а должно предшествовать еженедельному времени отдыха, в том числе в ситуации, когда государство-член определило еженедельное время отдыха на более льготных условиях, чем предполагают установленные директивой минимальные требования.

Расчет рабочего времени и времени отдыха

Работодатели, работники которых работают по графику, должны будут пересмотреть расчет нормы рабочего времени и времени отдыха работников. Необходимо соблюдать два принципа — ежедневное время отдыха и еженедельное время отдыха. Работник должен иметь не менее 11 часов ежедневного времени отдыха в течение 24 часов.

Еженедельное время отдыха означает, что в течение недели при обычном учете рабочего времени работник должен иметь возможность отдыхать не менее 48 часов подряд, а при суммированном учете рабочего времени (работа по графику) — не менее 36 часов подряд.