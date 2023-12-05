Объясняет Инспекция труда: что изменится в расчете рабочего времени и времени отдыха для людей, работающих по графику(2)
2 марта 2023 года Европейский суд вынес решение по делу C-477/21, которое меняет прежнюю практику Эстонии в применении требований к рабочему времени и времени отдыха. Речь идет не об изменении закона, а о внутригосударственном его толковании в свете юридических норм Европейского союза и решения Европейского суда.
Время работы и отдыха играет важную роль в здоровье человека. Обессиленный работник может поставить под угрозу как свои жизнь и здоровье, так и жизнь и здоровье своих коллег, кроме того, он менее продуктивен. Соблюдение ограничений рабочего времени и времени отдыха жизненно необходимо для предотвращения переутомления работников, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Статистика несчастных случаев на производстве также свидетельствует о том, что такие несчастные случаи чаще всего происходят именно с уставшими работниками.
Вынесенное Европейским судом решение является обязывающим для судов других государств-членов, рассматривающих аналогичные дела. Несмотря на то, что адресатом решения Европейского суда по делу C-477/21 была Венгрия, это решение является обязывающим и для судов Эстонии.
Исходя из решения Европейского суда, ежедневное и еженедельное время отдыха являются отдельными правами, имеющими разные цели. Таким образом, ежедневное время отдыха не может рассматриваться как часть еженедельного времени отдыха, а должно предшествовать еженедельному времени отдыха, в том числе в ситуации, когда государство-член определило еженедельное время отдыха на более льготных условиях, чем предполагают установленные директивой минимальные требования.
Расчет рабочего времени и времени отдыха
Работодатели, работники которых работают по графику, должны будут пересмотреть расчет нормы рабочего времени и времени отдыха работников. Необходимо соблюдать два принципа — ежедневное время отдыха и еженедельное время отдыха. Работник должен иметь не менее 11 часов ежедневного времени отдыха в течение 24 часов.
Еженедельное время отдыха означает, что в течение недели при обычном учете рабочего времени работник должен иметь возможность отдыхать не менее 48 часов подряд, а при суммированном учете рабочего времени (работа по графику) — не менее 36 часов подряд.
До сих пор у работающего по графику работника в течение семи дней был один 36-часовой период отдыха без предшествующего ему ежедневного времени отдыха продолжительностью 11 часов. Это означает, что работнику не реже одного раза в течение семи дней должен быть обеспечен последовательный как ежедневный, так и еженедельный период отдыха: 11 часов + 36 часов = всего 47 часов. Число рабочих часов в месяц при этом остается прежним.
Новым толкованием при осуществлении надзора за соблюдением нормы рабочего времени и времени отдыха Инспекция труда начнет руководствоваться с 1 января 2024 года. Инспекция труда будет проверять соблюдение требований, предъявляемых к ежедневному и еженедельному времени отдыха, в ходе общего контроля, отдельный надзор осуществляться не будет.
Пример: Если раньше работающий по графику работник заканчивал рабочий день во вторник в 22:00 и ему предоставляли еженедельное время отдыха, то его новый рабочий день мог начаться в четверг, в 10 часов утра (то есть по прошествии 36 часов). Теперь этому также должен предшествовать ежедневный период отдыха, то есть новый рабочий день работника может начаться не раньше 21:00 (то есть по прошествии 47 часов).
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