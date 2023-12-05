Петиция за отставку Каи Каллас собрала больше 20 000 подписей(5)
Инициированная Центристской партией петиция за отставку премьер-министра Каи Каллас собрала около 22 000 подписей, что четко говорит о том, что народ не доверяет премьер-министру от Партии реформ.
„При нынешнем правительстве экономика падает семь кварталов подряд, к сожалению, у премьер-министра нет плана, как помочь людям и предприятиям. Кампания по сбору подписей проходит успешно, а обратная связь, полученная от людей, доказывает недовольство политикой Каи Каллас. Помимо различных сокращений, нас ожидает повышение налогов, которое каждый ощутит на себе уже через месяц. Вероятно, каждый уже получил извещения о том, что с нового года из-за повышения НСО вырастут цены на все услуги и товары. Если учесть продолжающийся экономический спад, подорожание жизни и растущую безработицу, то понятно, что самые сложные времена еще впереди, и ответственность за это лежит на премьер-министре“, - сказала генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отт.
Отт подчеркнула, что в демократическом государстве народ оценивает работу политиков на выборах. „В период между выборами люди могут выражать свое мнение посредством различных инициатив, и этой возможностью они активно пользуются. Кампания по сбору подписей, начатая центристами, не оставила людей равнодушными. Партия реформ проводит ошибочную политику и не имеет представления о реальной ситуации и ожиданиях людей“, - сказала Отт.
Подписать петицию об отставке премьер-министра можно на портале rahvaalgatus.ee или в палатках Центристской партии по всей Эстонии. Сбор подписей будет проходить до 15 декабря.
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