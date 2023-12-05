Петиция за отставку Каи Каллас собрала больше 20 000 подписей

„При нынешнем правительстве экономика падает семь кварталов подряд, к сожалению, у премьер-министра нет плана, как помочь людям и предприятиям. Кампания по сбору подписей проходит успешно, а обратная связь, полученная от людей, доказывает недовольство политикой Каи Каллас. Помимо различных сокращений, нас ожидает повышение налогов, которое каждый ощутит на себе уже через месяц. Вероятно, каждый уже получил извещения о том, что с нового года из-за повышения НСО вырастут цены на все услуги и товары. Если учесть продолжающийся экономический спад, подорожание жизни и растущую безработицу, то понятно, что самые сложные времена еще впереди, и ответственность за это лежит на премьер-министре“, - сказала генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отт.