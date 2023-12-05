ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могут ли бабушка или дедушка взять больничный лист по уходу вместо родителя?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Лист по уходу — это вид листа временной нетрудоспособности, выдаваемый врачом, когда нужно ухаживать за больным ребенком или другим членом семьи, на основании которого выплачивается возмещение по нетрудоспособности, или возмещение по уходу. Взять лист по уходу может не только родитель ребенка. Лист по уходу выдается лицу, фактически ухаживающему за больным. Это означает, что лицом, осуществляющим уход, также могут быть бабушка, дедушка, тетя, дядя, знакомый семьи, сосед или кто-то еще. Однако у лица, осуществляющего уход, должна быть действующая медицинская страховка.

Касса здоровья выплачивает возмещение с первого дня листа по уходу. Возмещение по уходу выплачивается на основании дневного дохода получателя компенсации, который рассчитывается по облагаемому социальным налогом доходу за предыдущий календарный год. Возмещение составляет 80% от ежедневного дохода, из него вычитается подоходный налог. Касса здоровья выплачивает возмещение:

за 14 последовательных дней ухода за больным ребенком в возрасте до 12 лет и до 19 лет в случае ухода за ребенком с недостатком здоровья;

за 60 последовательных дней ухода за ребенком в возрасте до 12 лет, если причиной заболевания является злокачественная опухоль и лечение ребенка начинается в больнице;

за 10 последовательных дней ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или до 16 лет в случае ухода за ребенком с недостатком здоровья, если лицо, ухаживающее за ребенком, само заболело или ему оказывают акушерскую помощь.

Врач может выписать больничный лист по уходу и на более длительный срок, но период выплаты возмещения по уходу ограничен.

За больным ребенком, ребенком с недостатком здоровья или членом семьи могут ухаживать несколько человек. В таком случае врач выпишет листы по уходу каждому из них.

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