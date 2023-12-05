Охранные фирмы хотят получить больше прав: „желаем вносить вклад в безопасность“

„Охранные компании хотят иметь возможность больше инвестировать во внутреннюю безопасность . У нас маленькая страна, и все ресурсы нужно использовать по максимуму, чтобы создать безопасную для жизни среду“, — говорит Тийтсаар.

По его словам, исследования показывают, что по мере старения населения рабочей силы будет становиться все меньше, и это будет оказывать давление на расходы и доходы государственного бюджета, а также на доступность рабочей силы в целом. „Сегодня в охранных фирмах работает примерно столько же людей, сколько в Департаменте полиции и погранохраны. Важно улучшить синергию и рассматривать обеспечение внутренней безопасности как целостную систему“, — добавляет он.