Новости Эстонии
05.12.2023, 14:20

Охранные фирмы хотят получить больше прав: „желаем вносить вклад в безопасность“

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ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

По словам члена правления охранной фирмы Viking Security Таннара Тийтсаара, в Эстонии охранным предприятиям уже предоставлено больше прав, но нужно еще.

„Охранные компании хотят иметь возможность больше инвестировать во внутреннюю безопасность. У нас маленькая страна, и все ресурсы нужно использовать по максимуму, чтобы создать безопасную для жизни среду“, — говорит Тийтсаар.

По его словам, исследования показывают, что по мере старения населения рабочей силы будет становиться все меньше, и это будет оказывать давление на расходы и доходы государственного бюджета, а также на доступность рабочей силы в целом. „Сегодня в охранных фирмах работает примерно столько же людей, сколько в Департаменте полиции и погранохраны. Важно улучшить синергию и рассматривать обеспечение внутренней безопасности как целостную систему“, — добавляет он.

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