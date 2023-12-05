05.12.2023, 14:20
Охранные фирмы хотят получить больше прав: „желаем вносить вклад в безопасность“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам члена правления охранной фирмы Viking Security Таннара Тийтсаара, в Эстонии охранным предприятиям уже предоставлено больше прав, но нужно еще.
„Охранные компании хотят иметь возможность больше инвестировать во внутреннюю безопасность. У нас маленькая страна, и все ресурсы нужно использовать по максимуму, чтобы создать безопасную для жизни среду“, — говорит Тийтсаар.