Компания Eesti Gaas доставит в Финляндию три газовых танкера
Крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания Финляндии и балтийского региона Eesti Gaas заключила на предстоящую зиму договор о доставке из Норвегии на терминал Инкоо в Финляндии трех газовозов ледового класса. В отношении четвертого ведутся переговоры.
По словам руководителя финского дочернего предприятия Eesti Gaas Паси Някки, снабжение Финляндии газом идет по плану и без каких-либо проблем: „Рынок справился с вызовами, договоры выполняются, потребности клиентов удовлетворены, и для зимнего сезона мы заказали самые надежные газовозы высшего ледового класса“.
„После инцидента с Balticconnector потребление газа в Финляндии осталось обычным и в некоторой степени даже превысило мощность Balticconnector. Газовые предприятия и клиенты получили уверенность в том, что потребности Финляндии могут быть удовлетворены через терминал Инкоо“, - добавил Някки.
В ходе распределения зимних мощностей, организованного финским терминалом LNG в Инкоо, компания Eesti Gaas получила три окна поставок из шести, что вместе с забронированным ранее позволяет с декабря по апрель доставить в Финляндию в общей сложности четыре газовых танкера. Первый из них прибудет в Инкоо после рождества.
В этом году компания Eesti Gaas более чем утроила поставки LNG – вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 18 партию LNG за год. Треть импорта Финляндии и балтийского региона проходит через Eesti Gaas.
Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве, где его регазифицируют и подают в сеть, то есть в трубопровод. Импортируемый Eesti Gaas LNG имеет сертификаты происхождения – преимущественно газ поступает из США и Норвегии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.