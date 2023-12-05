Скандально известного бизнесмена вновь пытаются признать банкротом

По словам Эйпре, Айво Пярн „гол как сокол“, но старается произвести впечатление богатого и влиятельного человека. „Он должник, который постоянно хочет судиться со всеми и оспаривать решения, хотя обычно безуспешно“, - сказала она.

Пярн стал неплатежеспособным со вступлением в силу судебного решения в пользу кредитора AS Go Group 7 ноября 2018 года. Хотя сам он не считает себя неплатежеспособным, представленные суду факты и доказательства свидетельствуют об ином. Такая ситуация сохраняется уже долгое время, поскольку в ходе исполнительного производства уже несколько лет не удается удовлетворить требования кредиторов.

По словам Эйпре, удовлетворить требование кредитора за счет доходов Айво Пярна невозможно, поскольку они не превышают установленного законом минимума, не допускающего ареста имущества. Из реализуемого имущества Пярна положительную ценность имеет только часть VMPA Kinnisvara OÜ. Доверенное лицо оценило стоимость доли в 5845 евро.

Учитывая финансовое положение должника, неплатежеспособность носит постоянный характер. Банкротным управляющим назначена Тийа Калаус.

Очередное поражение в суде

В минувшую пятницу Айво Пярн проиграл еще одно судебное дело, когда Тартуский окружной суд подтвердил решение Тартуского уездного суда от 18 ноября 2022 об отказе Айво Пярну в иске, которым тот требовал компенсации в размере 3,26 млн евро. Кроме того, окружной суд отклонил иск Айво Пярна к AS Go Group, в котором Пярн просил суд подтвердить, что произведенный 5 февраля 2019 взаимозачет в размере 500 000 евро является действительным. Остался без рассмотрения и иск, в котором Пярн просил суд альтернативно определить, имеет ли он право отказаться исполнять решение суда до тех пор, пока AS Go Group не выполнит свое обязательство на сумму 500 000 евро.