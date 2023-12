Скандально известного бизнесмена вновь пытаются признать банкротом

Пярн стал неплатежеспособным со вступлением в силу судебного решения в пользу кредитора AS Go Group 7 ноября 2018 года. Хотя сам он не считает себя неплатежеспособным, представленные суду факты и доказательства свидетельствуют об ином. Такая ситуация сохраняется уже долгое время, поскольку в ходе исполнительного производства уже несколько лет не удается удовлетворить требования кредиторов.

Очередное поражение в суде

В минувшую пятницу Айво Пярн проиграл еще одно судебное дело, когда Тартуский окружной суд подтвердил решение Тартуского уездного суда от 18 ноября 2022 об отказе Айво Пярну в иске, которым тот требовал компенсации в размере 3,26 млн евро. Кроме того, окружной суд отклонил иск Айво Пярна к AS Go Group, в котором Пярн просил суд подтвердить, что произведенный 5 февраля 2019 взаимозачет в размере 500 000 евро является действительным. Остался без рассмотрения и иск, в котором Пярн просил суд альтернативно определить, имеет ли он право отказаться исполнять решение суда до тех пор, пока AS Go Group не выполнит свое обязательство на сумму 500 000 евро.