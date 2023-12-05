Рийгикогу принял еще два увязанных с вопросом доверия правительству закона

Закон об изменении закона о земельных недрах устанавливает восьмилетний переходный период для платы за использование принадлежащего государству объекта недвижимости для добычи полезных ископаемых.

В течение переходного периода плата будет каждый год увеличиваться на 50 процентов, пока не достигнет новых, соответствующих результатам проведенной в 2022 году очередной оценки ставок.

Инициированный правительством и увязанный с вопросом доверия перед вторым чтением закон об изменении закона о дорожном движении и закона об автомобильных перевозках меняет ставки платы за пользование дорогами для грузовиков. Ставка зависит от полной массы грузовика и прицепа, EURO-класса выхлопного газа и числа осей.

За принятие обоих законов проголосовал 51 депутат.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.