Водителю на границе Эстонии чуть не дали штраф в 400 евро и забрали машину на месяц. Это точно законно?(22)
Владелец BMW столкнулся с проблемой на эстонской границе — сканер посчитал, что мужчина установил на своем авто антирадар — устройство, блокирующее работу полицейских радаров, а значит, в Эстонии запрещенное. Автомобиль простоял в Нарве почти месяц, но нарушение сотрудники департамента не подтвердили, зато нашли другое. Как допоборудование может усложнить пересечение границы, какое количество антирадаров обнаруживают на эстонской границе, машины с какими номерами чаще всего попадаются на данном нарушении и какой предусмотрен штраф? Все это — в материале RusDelfi.
„Предлагал доказательства того, что это — заводские камеры“
Житель Эстонии Сергей (фамилия мужчины редакции известна) месяц назад, 5 ноября, проходил границу Ивангород-Нарва на автомобиле марки BMW с эстонскими номерами.
„Российскую границу прошел без проблем. Подъезжая к эстонской, пересек рамку контроля, подъехал в ряд ожидания. Меня вызвали, я передал все документы — паспорт, техпаспорт на авто и водительское удостоверение, — рассказывает RusDelfi мужчина и отмечает, что автомобиль проверили полностью. — Везде, где только можно залезть, влезли. Вопросов не было“.