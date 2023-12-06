Новости Эстонии
06.12.2023, 07:00

Водителю на границе Эстонии чуть не дали штраф в 400 евро и забрали машину на месяц. Это точно законно?

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Автомобиль
Автомобиль
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

Владелец BMW столкнулся с проблемой на эстонской границе — сканер посчитал, что мужчина установил на своем авто антирадар — устройство, блокирующее работу полицейских радаров, а значит, в Эстонии запрещенное. Автомобиль простоял в Нарве почти месяц, но нарушение сотрудники департамента не подтвердили, зато нашли другое. Как допоборудование может усложнить пересечение границы, какое количество антирадаров обнаруживают на эстонской границе, машины с какими номерами чаще всего попадаются на данном нарушении и какой предусмотрен штраф? Все это — в материале RusDelfi.

„Предлагал доказательства того, что это — заводские камеры“

Житель Эстонии Сергей (фамилия мужчины редакции известна) месяц назад, 5 ноября, проходил границу Ивангород-Нарва на автомобиле марки BMW с эстонскими номерами.

„Российскую границу прошел без проблем. Подъезжая к эстонской, пересек рамку контроля, подъехал в ряд ожидания. Меня вызвали, я передал все документы — паспорт, техпаспорт на авто и водительское удостоверение, — рассказывает RusDelfi мужчина и отмечает, что автомобиль проверили полностью. — Везде, где только можно залезть, влезли. Вопросов не было“.

Сергей остался ждать в авто, думая, что его отправят на рентген, но вместо этого представители погранохраны обратили внимание на внешний вид авто. „А именно, на камеры в переднем бампере и „антеннку“ за решеткой бампера. Одна камера — это ночное видение, вторая камера — активный круиз контроль, „антеннка“ — датчик температуры наружнего воздуха“, — рассказывает водитель. По словам Сергея, сотрудники ему сообщили о том, что рамка на въезде „сказала“, что на автомобиле установлен антирадар, показывающий местоположение полиции.

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RusDelfi
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