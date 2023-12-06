Водителю на границе Эстонии чуть не дали штраф в 400 евро и забрали машину на месяц. Это точно законно?

Владелец BMW столкнулся с проблемой на эстонской границе — сканер посчитал, что мужчина установил на своем авто антирадар — устройство, блокирующее работу полицейских радаров, а значит, в Эстонии запрещенное. Автомобиль простоял в Нарве почти месяц, но нарушение сотрудники департамента не подтвердили, зато нашли другое. Как допоборудование может усложнить пересечение границы, какое количество антирадаров обнаруживают на эстонской границе, машины с какими номерами чаще всего попадаются на данном нарушении и какой предусмотрен штраф? Все это — в материале RusDelfi.