До чего техника дошла: в Bolt Food можно заказать елку

Услуга доступна в Таллинне и Тарту. Выбрать можно ель или пихту нужно вам размера, максимальная высота — два метра. В случае необходимости можно сразу приобрести подставку.

Доставку осуществляет специальная команда на транспорте, который позволяет перевозить подобного рода грузы.

Ели можно заказать до 24 декабря, каждый день с 10:00 до 22:00.

Обычная ель (самого маленького размера) обойдется покупателю в 20 евро, пихта — 30 евро. Для сравнения: если вы берете ель из государственного леса, то за дерево высотой до одного метра заплатите 3 евро, а за ель высотой в 4-5 метров — 30 евро. Jõlukuusk.ee предлагает ели по цене от 27,45 евро (для деревьев высотой 1,5-1,8 метра) до 79,45 евро (для деревьев высотой 2,5-3 метра).

По словам руководителя Bolt Food Eesti Яагупа Ялакаса, их партнер Artiston отобрал для ассортимента Bolt только самые красивые и пышные ели, поэтому это хорошая и удобная возможность прибрести рождественское дерево, если иным способом вы этого сделать не можете.

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