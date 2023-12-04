ФОТО | Оппозиционного депутата возмутило совместное фото Кылварта и Беседина

Многие годы находящийся в орбите интересов Полиции безопасности Олег Беседин опубликовал у себя в аккаунте Facebook восемь фотографий с Ратушной площади Таллинна, где в воскресенье (3.12.23) была зажжена первая свеча адвента. Галерею он сопроводил подписью - „Официально начался предрождественский период“. На одном из снимков Беседин о чем-то говорит Михаилу Кылварту, который его сосредоточенно слушает.

Оппозиционный депутат Таллиннского городского собрания, член фракции Isamaa Карл Сандер Касе задал в том же Facebook вопрос: что делает Михаил Кылварт вместе с „завсегдатаем“ ежегодника КаПо Олегом Бесединым?

„Но это всё же было на Ратушной площади у рождественской елки“, - сказал Кылварт, давая понять, что не видит проблемы в этой беседе. „Немного странный вопрос“, - добавил столичный градоначальник.

В понедельник вечером (4.12.23) Михаил Кылварт сказал порталу Delfi, что не вел с Бесединым никаких разговоров. „Помню, что у меня вчера на Ратушной площади брали интервью“, - сказал мэр Таллинна.

„Я помню, что были камеры, одна — Таллиннского телевидения, и вторая... чья она была.. — TVN“, - сказал Кылварт, отметив, что эти интервью должны, вероятно, быть уже опубликованы. По словам градоначальника, темой интервью был первый адвент.

Олег Беседин несколько раз попадал в ежегодники Полиции безопасности Эстонии.

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