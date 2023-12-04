Сдалась последняя торговая сеть: в Эстонии разгорелась война цен на молоко

„С лета мы наблюдаем ситуацию, когда одна торговая сеть за другой снижала цену на молоко в пакетах практически до уровня цены на сырое молоко до его переработки, транспортировки, хранения и реализации. Если такая тенденция сохранится, в течение года розничные сети потратят на продажу молока несколько миллионов евро, – сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла. – Это ненормально, и рано или поздно появится желание восполнить такие потери за чей-то счет. Я искренне надеюсь, что это будет сделано не за счет эстонских фермеров или производителей молочной продукции“.

Если до сих пор две крупнейшие отечественные розничные сети принципиально воздерживались от продажи молока ниже себестоимости, то в ноябре, по словам Рохтла, сломался и последний конкурент: „Поэтому мы также решили довести цену на молоко в Coop до ненормально низкого уровня. Разницу в цене мы покроем сами, но не будем делать это молча – мы хотим привлечь к ситуации широкое внимание. Литр молока стоит в магазине на 20 центов ниже справедливой цены, а это означает, что в итоге под угрозой окажется производство молока в Эстонии, что поставит под угрозу рабочие места“.

По словам Юло Кивине, руководителя компании Nordic Milk, объединяющей молочный производства Tere ja Farmi, больно видеть, до какого уровня в магазинах на эстонском рынке довели цены на молоко лучшего в мире качества. Любой, кто знаком с сельской жизнью, знает, как трудно доставить молоко на стол потребителей и сколько труда за этим стоит. „Если такая ситуация сохранится, мы создадим неправильный имидж и неверные ценности для всего сектора“, - сказал Кивине.

С сегодняшнего дня Coop продает свежее эстонское питьевое молоко по 59 центов за литр, а 200 мл кофейных сливок по 39 центов. По состоянию на октябрь цена сырого молока в Европейском союзе до его переработки, транспортировки, хранения и реализации с учетом налога с оборота составляла 51,2 цента.

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