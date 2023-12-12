ЧП и криминал
12.12.2023, 16:19

Полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении

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Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В прошлый понедельник, 4 декабря, полиция просила помощи в установлении личности мужчины, изображенного на фотографиях.

Сообщалось, что мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления против личности.

Во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что полиция установила личность мужчины и сегодня его задержали в качестве подозреваемого в нападении на другого человека и причинении тяжкого вреда здоровью.

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