Полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении

Сообщалось, что мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления против личности.

Во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что полиция установила личность мужчины и сегодня его задержали в качестве подозреваемого в нападении на другого человека и причинении тяжкого вреда здоровью.

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