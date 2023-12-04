Государство повышает предельные цены на железнодорожные билеты

Согласно проекту, будут повышены максимальные цены за километр поездки и за билет. Планируется повысить стоимость билета в одной зоне с 1,60 евро до 1,80 евро. Цена билета, охватывающего несколько зон, повышается примерно на 10%. Новые предельные расценки начнут действовать с 1 января.

Как отметил Мадис Каллас, при определении новых цен на билеты важно, чтобы рост стоимости не снизил интереса пассажиров к поездкам на поездах.

„Цены неизбежно растут во всех секторах, и это отражается на расходах на инфраструктуру железной дороги. Наша цель, чтобы цены были приемлемыми для пассажиров и их число не упало“, - сказал он, добавив, что необходимо делать также новые инвестиции, чтобы и в дальнейшем предлагать людям безопасный и удобный общественный транспорт.

Цель железнодорожного предприятия Elron - нарастить в 2024 году число пассажиров на 8 процентов по сравнению с 2023 годом. В 2025 году предприятие начнет получать новые поезда Škoda, обучение машинистов и другого обслуживающего персонала начнется в 2024 году.

Последний раз цены на железнодорожные билеты повышались 1 января 2022 года.

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