Государство повышает предельные цены на железнодорожные билеты(11)
На минувшей неделе министр регионального развития Мадис Каллас направил на согласование проект постановления, которым планируется повысить на общественных железнодорожных пассажирских линиях уровень предельно разрешенных цен на билеты. По словам министра, это необходимо из-за роста расходов, связанных с инфраструктурой Eesti Raudtee.
Согласно проекту, будут повышены максимальные цены за километр поездки и за билет. Планируется повысить стоимость билета в одной зоне с 1,60 евро до 1,80 евро. Цена билета, охватывающего несколько зон, повышается примерно на 10%. Новые предельные расценки начнут действовать с 1 января.
Как отметил Мадис Каллас, при определении новых цен на билеты важно, чтобы рост стоимости не снизил интереса пассажиров к поездкам на поездах.
„Цены неизбежно растут во всех секторах, и это отражается на расходах на инфраструктуру железной дороги. Наша цель, чтобы цены были приемлемыми для пассажиров и их число не упало“, - сказал он, добавив, что необходимо делать также новые инвестиции, чтобы и в дальнейшем предлагать людям безопасный и удобный общественный транспорт.
Цель железнодорожного предприятия Elron - нарастить в 2024 году число пассажиров на 8 процентов по сравнению с 2023 годом. В 2025 году предприятие начнет получать новые поезда Škoda, обучение машинистов и другого обслуживающего персонала начнется в 2024 году.
Последний раз цены на железнодорожные билеты повышались 1 января 2022 года.
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