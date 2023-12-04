МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: Кая Каллас, читайте по губам: друзей на военных преступников не меняют!

1 декабря многих жителей Эстонии возмутило то, что наш премьер-министр Кая Каллас в отличие от лидеров Латвии, Литвы и Польши не поддержала бойкот и согласилась сфотографироваться для группового фото участников климатического саммита COP28 в Дубае, организованного ООН, несмотря на то, что там же присутствовал и Александр Лукашенко.

Казалось бы, ничего страшного, это лишь фотография. Но на самом деле все гораздо хуже. Если руководство Латвии, Литвы и Польши решило не фотографироваться, то эстонская премьер-министр должна была поддержать это решение, ведь наши страны не только географически близки и имеют общие страницы истории, но и в настоящее время стоят перед лицом общей угрозы. Сама Кая Каллас поспешила заверить, что это лишь недоразумение и она не видела Лукашенко, т.к. перед ней стояли высокие мужчины.