04.12.2023, 16:23
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: Кая Каллас, читайте по губам: друзей на военных преступников не меняют!(3)
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Сняться для общего фото, на котором также позировал Александр Лукашенко, несмотря на то, что ранее была договоренность с лидерами Латвии, Литвы и Польши этого не делать - плохой шаг со стороны премьер-министра Эстонии.
1 декабря многих жителей Эстонии возмутило то, что наш премьер-министр Кая Каллас в отличие от лидеров Латвии, Литвы и Польши не поддержала бойкот и согласилась сфотографироваться для группового фото участников климатического саммита COP28 в Дубае, организованного ООН, несмотря на то, что там же присутствовал и Александр Лукашенко.