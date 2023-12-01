Президенты Латвии, Литвы и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко. Кая Каллас на фото есть

Сейчас в Дубае проходит встреча лидеров государств в рамках конференции по изменению климата при ООН. В ней принимают участие главы государств и правительств более 190 стран мира. Однако от совместного фотографирования отказались лидеры Латвии, Литвы и Польши. Причина этому - присутствие Александра Лукашенко.