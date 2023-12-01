Новости Эстонии
01.12.2023, 15:04

Президенты Латвии, Литвы и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко. Кая Каллас на фото есть

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Дополнено 16:46
CLIMATE-UN/SUMMIT-FAMILY PHOTO
CLIMATE-UN/SUMMIT-FAMILY PHOTO
ФОТО: AMR ALFIKY | Scanpix

Президенты Латвии, Литвы и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал Александр Лукашенко. RusDelfi заметил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фото присутствует.

Сейчас в Дубае проходит встреча лидеров государств в рамках конференции по изменению климата при ООН. В ней принимают участие главы государств и правительств более 190 стран мира. Однако от совместного фотографирования отказались лидеры Латвии, Литвы и Польши. Причина этому - присутствие Александра Лукашенко.

„Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата“, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

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RusDelfi
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