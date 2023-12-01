01.12.2023, 15:04
Президенты Латвии, Литвы и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко. Кая Каллас на фото есть(102)
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ФОТО: | Scanpix
Президенты Латвии, Литвы и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал Александр Лукашенко. RusDelfi заметил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фото присутствует.
Сейчас в Дубае проходит встреча лидеров государств в рамках конференции по изменению климата при ООН. В ней принимают участие главы государств и правительств более 190 стран мира. Однако от совместного фотографирования отказались лидеры Латвии, Литвы и Польши. Причина этому - присутствие Александра Лукашенко.