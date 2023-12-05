Касса по безработице выплатила обанкротившейся фирме крупнейшую в своей истории компенсацию

Цель возмещения в случае банкротства работодателя (возмещение по неплатежеспособности работодателя) — компенсировать работникам потерю заработной платы, отпускных и компенсаций при расторжении трудового договора, предусмотренных Законом о трудовом договоре, вследствие неплатежеспособности работодателя.

Касса по безработице выплатила 138 работникам компании Eurora Solutions OÜ 1,13 млн евро. В среднем каждый работник получил от государства 8195 евро, выплаты состоялись 27 ноября.

Как сообщает Geenius, компенсации были выплачены как работникам, сокращенным осенью, так и тем, кто работал в компании до последнего времени.

Ранее крупнейшей суммой, выплаченной по данному основанию, была 859 000 евро, которую выплатили 230 работникам.

Трудности в компании начались летом

В начале сентября стартап Eurora, занимающийся автоматизацией процессов поставкок в интернет-торговле, сообщил о реструкторизации и сокращении работников (всего сокращалось 111, из них 80 в Эстонии). Целью сокращений была названа корректировка фокуса и оптимизация расходов с целью выхода в прибыль в следующем году, сообщила тогда член правления Eurora Кайэ Ханссон. „Мы настраиваем фокус продаж на клиентов азиатских рынков. В качестве нового рынка мы видим большой потенциал в Латинской Америке“, - сказала она.

Однако в начале ноября Харьюский уездный суд объявил фирму банкротом. „У предприятия на сегодняшний день отсутствуют достаточно оборотных средств, чтобы покрыть имеющиеся обязательства, и инвесторы решили больше не делать инвестиций. Дальнейшая программа действий будет зависеть от решения суда“, - прокомментировала подачу заявления о банкротстве Ханссон.

Финансовое положение Eurora на момент банкротства было плачевным: обязательств в общей сложности на 6,4 млн евро, рыночная стоимость имущества оценивалась всего в 2,5 млн евро.

Летом для работников были проведены масштабные „Летние дни“, но уже в сентябре компания сообщила о сокращении 111 сотрудников.