Министр обороны направил на согласование проект расширения полигона Сиргала

„Не является новостью то, что мы быстро нарастили наш военный потенциал, и понятно, что это влечет за собой необходимость расширения возможностей проведения учений. Вокруг существующего в Северо-Восточной Эстонии полигона Сиргала имеется достаточно государственных земель, чтобы расширить территорию полигона до необходимого масштаба. При этом, конечно, мы выражаем благодарность местным самоуправлениям и жителям за хорошее сотрудничество и понимание“, - сказал Певкур.

Полигон расширится с нынешних 2790 гектаров до 7772 гектаров. По словам руководителя проекта полигонов Государственного центра оборонных инвестиций Элари Калмару, расширение Сиргала не произойдет внезапно. „Расширение полигона уже отражено в генеральных планировках волостей с 2005 года. Планировалось постепенно начать использовать в качестве полигона приведенную в порядок территорию бывшего сланцевого карьера“, — пояснил Калмару.

„Сейчас на полигоне Сиргала невозможно организовать военную подготовку в необходимом объеме. В настоящее время на полигоне можно организовать для войсковой единицы в размере взвода боевые стрельбы, стрельбы из противотанкового оружия, минометов и с танковых пулеметов, а также учебную езду бронетехники, но невозможно проведение имитирующих бой маневров с повышающими военный потенциал Эстонии механизированными подразделениями. В настоящее время на существующем полигоне также невозможно проводить стрельбы во время движения механизированными подразделениями“, - сказал Элари Калмару.

Полигон Сиргала расположен в городе Нарва-Йыэсуу, который после расширения будет получать в три раза большую компенсацию за беспокойство. Помимо города Нарва-Йыэсуу, расширение распространится также на волости Тойла и Алутагусе, которые впервые начнут получать компенсацию за беспокойство.

Для выплаты компенсации за беспокойство необходимо зафиксировать расширение полигона Сиргала решением Правительства Республики.

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