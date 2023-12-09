Экономика
09.12.2023, 16:41

На счету - копейки. Организаторов культурных мероприятий, которые отказываются от личного благополучия, ожидают тяжелые времена

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Новый союз создается под руководством Меэлиса Вили и Романа Демченко
Новый союз создается под руководством Меэлиса Вили и Романа Демченко
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Организаторы развлекательных мероприятий готовы объединиться, чтобы бороться за выживание, пишет Delfi Ärileht.

В начале ноября у трех представителей организаций ночных культурных мероприятий Эстонии на счету было несколько десятков евро, а в худшем случае даже центов. По словам организаторов, это обычное дело, когда ожидаются события новой недели, но на их организацию не хватает денег. К тому же со всех углов кричат всевозможные неоплаченные счета, которые иногда могут достигать десятков тысяч. „Так что нам остается только надеяться, что новое мероприятие поможет восполнить предыдущие пробелы“.

Роман Демченко, который почти 15 лет занимается культурной деятельностью и был признан лучшим промоутером 2020 и 2021 годов, подтверждает, что дела ухудшились не за один день. Это следствие наслоения нескольких кризисов.

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