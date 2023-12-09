На счету - копейки. Организаторов культурных мероприятий, которые отказываются от личного благополучия, ожидают тяжелые времена

В начале ноября у трех представителей организаций ночных культурных мероприятий Эстонии на счету было несколько десятков евро, а в худшем случае даже центов. По словам организаторов, это обычное дело, когда ожидаются события новой недели, но на их организацию не хватает денег. К тому же со всех углов кричат всевозможные неоплаченные счета, которые иногда могут достигать десятков тысяч. „Так что нам остается только надеяться, что новое мероприятие поможет восполнить предыдущие пробелы“.