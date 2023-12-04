Цены на золото достигли исторического максимума

В ходе утренних торгов на азиатских биржах цены на золото поднимались до рекордного уровня в 2135 долларов за тройскую унцию, сообщает агентство AFP в понедельник, 4 декабря.

Цены поднимались до исторического максимума на фоне ожиданий, что федеральная резервная система США снизит процентные ставки, отмечает AFP. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор планирует сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне и не будет ее повышать.

Рост цен также связан с ослаблением доллара, что делает золото доступней для международных покупателей. Другой причиной роста агентство называет продолжающиеся инвестиции в золото как надежный актив на фоне войны Израиля и ХАМАС.

Золото дорожает несколько недель подряд. С начала октября цены на металл выросли на 16 процентов, сообщает агентство Bloomberg. Прошлый исторический максимум был достигнут в августе 2020 года, когда цены на золото поднимались до 2080 долларов.

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