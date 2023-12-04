В первые дни Нового года Enerhack обучит энергетике 300 девочек. Лагерь посетит Алар Карис
Со 2 по 7 января в кампусе Таллиннского технического университета образовательный проект Enerhack проведет бесплатный детский лагерь по энергетике, в котором примут участие 300 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Причем все они будут девочками. Регистрация для участия открывается уже сегодня.
„Это уже наш второй опыт (первый лагерь для девочек прошел в январе 2023 года), - рассказывает соучредитель проекта Enerhack Игорь Крупенский. - Лагерь призван разбить стереотипы и доказать, что энергетика и технические области доступны для всех, независимо от пола. Мы хотим вдохновить и поддержать девочек в их увлекательном путешествии в мир науки и инженерии“.
В прошлом году детские лагеря Enerhack пользовались огромным успехом, сотни родителей отправляли заявки для своих детей в первые же часы после начала регистрации. Работа в лагере ведется на двух языках - эстонском и русском.
„Секрет популярности заключается в уникальной комбинации образовательных программ по энергетике, инженерии, спорту и шахматам. Но главное, что делает нас особенными - это возможность в столь юном возрасте попасть в кампус крупнейшего технического университета Эстонии, провести практические энергетические опыты, а также получить знания как от научных сотрудников университета, так и от приглашенных лекторов - например, в этом году нас посетит президент Эстонии Алар Карис, а также топовые женщины-инженеры энергетической сферы из Eesti Energia, Utilitas, Adven и других компаний“, - признается Крупенский.
Помимо президента Эстонии и специалистов в области энергетики в работе лагеря примут участие послы США, Великобритании и Швеции. В прошлых проектах Enerhack участвовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также министры Кристина Каллас и Пирет Хартман.
„Лагерь обещает быть ещё более захватывающим и инновационным - мы постоянно совершенствуем программу, разрабатывая новые практические опыты и эксперименты. У нас проходит два лагеря в году (на зимних и летних каникулах), так что заканчивая один лагерь, мы тут же приступаем к подготовке следующего. Также есть одно техническое изменение - наш лагерь бесплатный для участников, однако с ростом популярности нашего лагеря, мы столкнулись с ситуацией, когда большое количество зарегистрированных участников не приходят и не уведомляют об этом, что в свою очередь препятствует участию других желающих из-за отсутствия свободных мест. Для оптимизации процесса регистрации и обеспечения места для каждого ребенка мы ввели символическую плату за обед в лагере (5 евро в день)“, - говорит Игорь Крупенский.
Более подробно о работе лагеря ЗДЕСЬ.
Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов:
- бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей
- 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)
- уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва)
- 10 учебных занятий (по энергетике) для детей
- 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии.
Больше информации на enerhack.org
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