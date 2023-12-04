В первые дни Нового года Enerhack обучит энергетике 300 девочек. Лагерь посетит Алар Карис

„Это уже наш второй опыт (первый лагерь для девочек прошел в январе 2023 года), - рассказывает соучредитель проекта Enerhack Игорь Крупенский. - Лагерь призван разбить стереотипы и доказать, что энергетика и технические области доступны для всех, независимо от пола. Мы хотим вдохновить и поддержать девочек в их увлекательном путешествии в мир науки и инженерии“.

В прошлом году детские лагеря Enerhack пользовались огромным успехом, сотни родителей отправляли заявки для своих детей в первые же часы после начала регистрации. Работа в лагере ведется на двух языках - эстонском и русском.

„Секрет популярности заключается в уникальной комбинации образовательных программ по энергетике, инженерии, спорту и шахматам. Но главное, что делает нас особенными - это возможность в столь юном возрасте попасть в кампус крупнейшего технического университета Эстонии, провести практические энергетические опыты, а также получить знания как от научных сотрудников университета, так и от приглашенных лекторов - например, в этом году нас посетит президент Эстонии Алар Карис, а также топовые женщины-инженеры энергетической сферы из Eesti Energia, Utilitas, Adven и других компаний“, - признается Крупенский.

Помимо президента Эстонии и специалистов в области энергетики в работе лагеря примут участие послы США, Великобритании и Швеции. В прошлых проектах Enerhack участвовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также министры Кристина Каллас и Пирет Хартман.