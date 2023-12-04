ЧП и криминал
04.12.2023, 13:35

Пенсионер, нашедший в сломанном холодильнике четыре килограмма амфетамина, получил срок, но не сдал наркокурьера

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„Стукачи - вымирающая порода!“ Валдо Креэгимяэ не сдал курьера, который принес амфетамин в его собственный холодильник.
„Стукачи - вымирающая порода!“ Валдо Креэгимяэ не сдал курьера, который принес амфетамин в его собственный холодильник.
ФОТО: Kohtutoimik

„Совершили ли вы преступление, в котором вас подозревают?“ „Нет, к счастью, — ответил Валдо Креэгимяэ (65). — Я хотел бы рассказать вам, что произошло“. Историю выслушали суд и корреспондент Eesti Päevaleht.

Вторник, 13 июня. „Погода была фантастическая, я довольно много катался на мотоцикле. Ничего конкретного я не делал, ходил туда-сюда“, - вспоминает Креэгимяэ, рассказывая следователям о событиях накануне случившегося. Предыдущим вечером, в 21:52, он приехал на свою дачу, расположенную в конце улицы поселка в Северной Эстонии. Креэгимяэ припарковал свой „Харлей-Дэвидсон“ рядом с холодильником на заднем дворе.

„Холодильник у забора сломан. Так как я купил новый, то старый оставил во дворе, чтобы позже вывезти его на свалку“, - объяснил он необычное расположение холодильника.

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RusDelfi
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