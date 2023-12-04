Пенсионер, нашедший в сломанном холодильнике четыре килограмма амфетамина, получил срок, но не сдал наркокурьера

Вторник, 13 июня. „Погода была фантастическая, я довольно много катался на мотоцикле. Ничего конкретного я не делал, ходил туда-сюда“, - вспоминает Креэгимяэ, рассказывая следователям о событиях накануне случившегося. Предыдущим вечером, в 21:52, он приехал на свою дачу, расположенную в конце улицы поселка в Северной Эстонии. Креэгимяэ припарковал свой „Харлей-Дэвидсон“ рядом с холодильником на заднем дворе.