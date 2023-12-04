В октябре продолжилось сокращение объема промышленной продукции

Объем промышленной продукции в октябре уменьшился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, из всех отраслей обрабатывающей промышленности в октябре объем продаж увеличился лишь в двух: в производстве сланцевого масла (22,1%), а также в ремонте и монтаже машин и оборудования (2,5%). Сокращение среди наиболее весомых отраслей наблюдалось в деревообработке (14,9%), а также в производстве электронного оборудования (14,6%), электрооборудования (21,8%), изделий из металла (15,0%) и продуктов питания (5,7%).

По сравнению с октябрем 2022 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности уменьшилась в октябре 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 15,5%. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 14,0%, продажа на экспорт — на 16,5%. На внешнем рынке было продано 66,3% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в октябре 2023 года общие объемы производства сократились по сравнению с сентябрем на 0,5%, а в обрабатывающей промышленности — на 1,6%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с октябрем 2022 года на 43,3%, производство тепла увеличилось на 16,7%.

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