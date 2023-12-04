Сетевое объединение учителей передало правительству проект модели карьеры и зарплаты учителя(1)
Вчера сетевое объединение учителей передало правительству проект модели карьеры и заработной платы учителей. Согласно модели, основанием для выплаты зарплаты учителям послужат компетенции учителя и его вклад в сферу образования.
Согласно проекту, модель карьеры и зарплаты учителя должна включать четыре уровня, классное руководство будет больше цениться. Модель предусматривает создание 20-процентного дифференциального фонда, за счет которого директор образовательного учреждения станет оплачивать выполнение дополнительных обязанностей.
Как сказал координатор сетевого объединения учителей Мадис Сомелар, проведенный еще осенью 2020 года анализ причин нехватки молодых учителей показал, что в Эстонии с учителями связаны очень высокие ожидания, учитель не в состоянии выполнять стоящие перед ним в течение рабочей недели без того, чтобы не перерабатывать.
„Сетевое объединение учителей четко выявило причины переработки. Так, например, если раньше нагрузка учителя составляла 18–20 контактных уроков в неделю, то теперь 21–24 контактных урока. Образование стало более персонализированным, что предполагает большую дифференциацию учебных материалов“, - сказал он.
Кроме того, как отметил Сомелар, обучение и обратная связь стали дигитализироанными, внедряется формирующее оценивание, принципы инклюзивного образования. „Разработанная модель заработной платы четко разделяет основную работу учителя и дополнительные обязанности. Модель карьеры, включающая четыре уровня, в первую очередь учитывает компетенции учителя, реальный вклад в деятельность своей школы и в сферу образования в целом“, - пояснил он.
По словам Эльбе Метсаталу, председателя Эстонского объединения учителей экономики и предпринимательства, при разработке модели карьеры и зарплаты исходили из того, что необходимо больше ценить труд классного руководителя общеобразовательной школы, так как с классным руководством связаны очень большие ожидания.
„Например, от классного руководителя ждут, что он будет поддерживать формирование независимого обучения, мотивировать к учебе и развивать компетенции в целом, помогать устанавливать приоритеты для достижения учебных целей, способствовать ценностному воспитанию, проводить беседы по развитию, консультировать родителей учащихся, следить за посещением уроков, посещать предметные уроки и т.д.“, - сказала она.
Как добавила Метсаталу, классный руководитель занимается организацией экскурсий, учебных походов, участвует в мероприятиях, координирует творческие занятия, проводит уроки классного руководства, организует экскурсии в театры и на выставки. „Классный руководитель выполняет и большую административную работу, не говоря уже о задачах, связанных с инклюзивным образованием, который обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями“, - сказала она.
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