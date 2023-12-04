Сетевое объединение учителей передало правительству проект модели карьеры и зарплаты учителя

Согласно проекту, модель карьеры и зарплаты учителя должна включать четыре уровня, классное руководство будет больше цениться. Модель предусматривает создание 20-процентного дифференциального фонда, за счет которого директор образовательного учреждения станет оплачивать выполнение дополнительных обязанностей.

Как сказал координатор сетевого объединения учителей Мадис Сомелар, проведенный еще осенью 2020 года анализ причин нехватки молодых учителей показал, что в Эстонии с учителями связаны очень высокие ожидания, учитель не в состоянии выполнять стоящие перед ним в течение рабочей недели без того, чтобы не перерабатывать.

„Сетевое объединение учителей четко выявило причины переработки. Так, например, если раньше нагрузка учителя составляла 18–20 контактных уроков в неделю, то теперь 21–24 контактных урока. Образование стало более персонализированным, что предполагает большую дифференциацию учебных материалов“, - сказал он.

Кроме того, как отметил Сомелар, обучение и обратная связь стали дигитализироанными, внедряется формирующее оценивание, принципы инклюзивного образования. „Разработанная модель заработной платы четко разделяет основную работу учителя и дополнительные обязанности. Модель карьеры, включающая четыре уровня, в первую очередь учитывает компетенции учителя, реальный вклад в деятельность своей школы и в сферу образования в целом“, - пояснил он.

По словам Эльбе Метсаталу, председателя Эстонского объединения учителей экономики и предпринимательства, при разработке модели карьеры и зарплаты исходили из того, что необходимо больше ценить труд классного руководителя общеобразовательной школы, так как с классным руководством связаны очень большие ожидания.