В Харьюмаа произошло серьезное ДТП, одна машина после столкновения загорелась

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Delfi, что около 20.30 на 15-м километре шоссе Таллинн-Палдиски столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. На месте происшествия работают спасательные службы, полиция и скорая помощь.