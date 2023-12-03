ЧП и криминал
03.12.2023, 21:21

В Харьюмаа произошло серьезное ДТП, одна машина после столкновения загорелась

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid

Сегодня вечером недалеко от автобусной остановки в Хюуру, Харьюмаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, движение в этом районе сильно затруднено.

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Delfi, что около 20.30 на 15-м километре шоссе Таллинн-Палдиски столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. На месте происшествия работают спасательные службы, полиция и скорая помощь.

Движение на месте происшествия закрыто, полиция советует ехать в объезд. В ДТП пострадал 24-летний мужчина, его доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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