Глава погранслужбы: Эстония может закрыть границу с Россией в любой момент в течение часа после решения правительства(56)
Глава пограничной службы Эстонии предостерегла жителей страны от поездок в Россию. Эстонская граница с РФ может быть закрыта „в течение часа“ после решения правительства.
Эстония остается одним из наиболее доступных вариантов попасть в Россию или выехать из РФ в Финляндию после закрытия восточной границы.
После решения финского правительства на КПП „Нарва“ увеличилось число пересечений границы.
Глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эва Кальмус в субботу заявила Yle, что оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию.
В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25% больше, чем обычно.
Кальмус отмечает, что Эстония может последовать примеру Финляндии.
„Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно“, – подчеркивает представительница погранслужбы Эстонии.
По ее словам, такое решение может быть принято очень быстро. КПП на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.
Возможное закрытие пограничных пунктов
На сайте Департамента полиции и погранохраны Эстонии появилось предупреждение о возможном закрытии пограничных пунктов.
„В течение последних недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Примите во внимание, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию.
Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия.
В случае закрытия пограничного пункта он будет закрыт для всех пересекающих границу. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров“, - говорится на сайте департамента.
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