Глава погранслужбы: Эстония может закрыть границу с Россией в любой момент в течение часа после решения правительства

Эстония остается одним из наиболее доступных вариантов попасть в Россию или выехать из РФ в Финляндию после закрытия восточной границы.

После решения финского правительства на КПП „Нарва“ увеличилось число пересечений границы.

Глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эва Кальмус в субботу заявила Yle, что оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию.

В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25% больше, чем обычно.

Кальмус отмечает, что Эстония может последовать примеру Финляндии.

„Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно“, – подчеркивает представительница погранслужбы Эстонии.

По ее словам, такое решение может быть принято очень быстро. КПП на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.

Возможное закрытие пограничных пунктов

На сайте Департамента полиции и погранохраны Эстонии появилось предупреждение о возможном закрытии пограничных пунктов.

„В течение последних недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Примите во внимание, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию.

Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия.

В случае закрытия пограничного пункта он будет закрыт для всех пересекающих границу. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров“, - говорится на сайте департамента.

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