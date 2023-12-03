Таллиннская скорая помощь получила четыре новых автомобиля

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, очень важно поддерживать максимально высокий уровень услуг скорой помощи, поскольку от этого зависят жизни и здоровье пациентов, а также безопасность медицинского персонала. „Когда на весах жизнь человека, важна каждая деталь, мы хотим, чтобы наши врачи и медсестры могли предложить самую лучшую помощь пациентам, - сказала Бешкина. – Современная машина скорой помощи соответствует повышенному классу безопасности, обеспечивая пациентам и работникам максимально безопасные условия в случае аварии, а также обеспечивая для лечения пациентов в тяжелом состоянии необходимое электроснабжение и среду“.

„Машина Таллиннской скорой помощи в год проезжает около 52 000 км, средний период активной работы таких автомобилей – пять лет. Сейчас у нас в общей сложности 43 машины скорой помощи, пять из них после поступления новых машин можно отправить „на пенсию“. В прошлом году после ремонта и комплектации город Таллинн отправил шесть таких машин коллегам в Украину“, - сказал главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. Новые машины скорой помощи с современным оснащением для Таллиннской скорой помощи произвело предприятие Profile Vehicles Baltic OÜ, их стоимость составила 660 680 евро.

Таллиннская скорая помощь относится к Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения и обслуживает Таллинн, Виймси и Маарду, а также граничащие с Таллинном территории. В общей сложности - около 500 000 человек. Ежегодно Таллиннская скорая помощь обслуживает около 100 000 вызовов, новый вызов поступает каждые 5-6 минут. На обозначенном участке расположено восемь опорных центров скорой помощи, чтобы как можно быстрее добраться до пациентов в критическом состоянии.

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