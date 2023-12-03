Возмущенная жительница деревни: обслуживание линий стоит почти столько же, сколько само электричество, но мы постоянно сидим в темноте

Меррит, жительница полуострова Юминда, рассказывает, что за последние девять дней деревня оставалась без электричества почти 60 часов. В доме самой женщины электричества не было в общей сложности 47 часов. „В некоторые дни электричество было, а потом его практически не было, - описывает Меррит нестабильную ситуацию. - Вчера вечером после долгих мытарств электричество появилось, но никто не знает, надолго ли“.