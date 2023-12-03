03.12.2023, 15:29
Возмущенная жительница деревни: обслуживание линий стоит почти столько же, сколько само электричество, но мы постоянно сидим в темноте(31)
Elektrilevi: из-за снегопада будут новые аварии
ФОТО: | Delfi Meedia
Elektrilevi винит в постоянных отключениях электроэнергии сильный снегопад и плюсовую температуру. По словам жительницы полуострова Юминда, за очистку линий электропередач платят большие суммы, но электричество все равно отключается часто и на долгое время.
Меррит, жительница полуострова Юминда, рассказывает, что за последние девять дней деревня оставалась без электричества почти 60 часов. В доме самой женщины электричества не было в общей сложности 47 часов. „В некоторые дни электричество было, а потом его практически не было, - описывает Меррит нестабильную ситуацию. - Вчера вечером после долгих мытарств электричество появилось, но никто не знает, надолго ли“.