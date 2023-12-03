Новый закон: у работающих по графику людей появится больше времени на отдых, но у нововведения есть заметные минусы(6)
Торгово-промышленная палата Эстонии предложила Министерству экономики и коммуникаций изменить формулировку положения о продолжительности еженедельного отдыха в Законе о трудовых договорах таким образом, чтобы ежедневный и еженедельный последовательный отдых штатного работника составлял не менее 36 часов, а для других работников - не менее 48 часов. По мнению торговых сетей, это в значительной степени коснется и их самих.
Предложение следует за недавним постановлением Европейского суда (ECJ), в котором суд постановил, что к еженедельным периодам отдыха должны добавляться ежедневные. Это означает, что, согласно новой трактовке, работающему по графику человеку в Эстонии должно предоставляться не менее 47 часов непрерывного отдыха в неделю вместо прежних 36 часов и не менее 59 часов вместо прежних 48 часов для других работников.