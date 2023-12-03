Экономика
03.12.2023, 19:56

Новый закон: у работающих по графику людей появится больше времени на отдых, но у нововведения есть заметные минусы

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По словам представителей Selver, поправка к Закону о рабочем времени может привести к тому, что вместо того, чтобы иметь больше свободного времени, люди будут вынуждены работать на двух работах.
По словам представителей Selver, поправка к Закону о рабочем времени может привести к тому, что вместо того, чтобы иметь больше свободного времени, люди будут вынуждены работать на двух работах.
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

Торгово-промышленная палата Эстонии предложила Министерству экономики и коммуникаций изменить формулировку положения о продолжительности еженедельного отдыха в Законе о трудовых договорах таким образом, чтобы ежедневный и еженедельный последовательный отдых штатного работника составлял не менее 36 часов, а для других работников - не менее 48 часов. По мнению торговых сетей, это в значительной степени коснется и их самих.

Предложение следует за недавним постановлением Европейского суда (ECJ), в котором суд постановил, что к еженедельным периодам отдыха должны добавляться ежедневные. Это означает, что, согласно новой трактовке, работающему по графику человеку в Эстонии должно предоставляться не менее 47 часов непрерывного отдыха в неделю вместо прежних 36 часов и не менее 59 часов вместо прежних 48 часов для других работников.

„Многие работодатели сообщили нам, что им придется искать новых работников, поскольку изменение трактовки означает, что уже нанятые работники больше не смогут выполнять ту же работу“, - говорит генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс.

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