Новый закон: у работающих по графику людей появится больше времени на отдых, но у нововведения есть заметные минусы

Торгово-промышленная палата Эстонии предложила Министерству экономики и коммуникаций изменить формулировку положения о продолжительности еженедельного отдыха в Законе о трудовых договорах таким образом, чтобы ежедневный и еженедельный последовательный отдых штатного работника составлял не менее 36 часов, а для других работников - не менее 48 часов. По мнению торговых сетей, это в значительной степени коснется и их самих.