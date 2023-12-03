Результаты исследования: выяснилось, сколько денег нужно человеку для счастья

Согласно результатам опроса, проведенного финансовой компанией Empower, в США шесть из десяти человек считают, что счастье можно купить за деньги.

Представители поколения миллениалов заявили, что были бы счастливы, если бы получали годовую зарплату в размере 525 000 долларов.

Среднестатистический американец был бы доволен зарплатой в 284 167 долларов в год. Поколению Z для счастья достаточно 128 000 долларов в год, поколению X - 130 000 долларов, а бумерам - 124 000 долларов.

Финансовое счастье имеет свою цену, и среднестатистический американец полагает, что нетто-стоимость этого счастья - 1,2 миллиона долларов.

Европейцы довольствуются меньшими суммами. Жители Западной Европы и Скандинавии называют поворотной точкой, при которой они будут довольны жизнью, сумму в 100 000 долларов в год. Именно столько денег нужно людям чтобы позитивно изменить свое отношение к жизни, говорится в проведенном в 2018 году исследовании Университета Пердью. В Восточной Европе этот показатель был гораздо ниже: 45 000 долларов.

В исследовании подчеркивается, что эмоциональное благополучие, по сути, счастье, увеличивается с ростом дохода до 50 000 долларов в Западной Европе и 35 000 долларов в Восточной Европе.

При превышении этой суммы уровень счастья обладателя денег от дохода уже не зависит. Сегодня пороговая сумма составляет около 58 205 евро для жителей Западной Европы и 40 690 евро для жителей Восточной Европы.

Что такое финансовое счастье?

По данным исследования, проведенного в США, финансовое счастье - это, согласно мнению опрошенных, свобода, безопасность и спокойствие.

Исследование показало, что для 67% людей финансовое счастье - это возможность вовремя оплачивать счета, для 65% - возможность жить без долгов, для 54% - возможность позволить себе приобретать дорогие товары без чувства тревоги, а для 45% - собственный дом.