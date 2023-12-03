Результаты исследования: выяснилось, сколько денег нужно человеку для счастья

Согласно результатам опроса, проведенного финансовой компанией Empower, в США шесть из десяти человек считают, что счастье можно купить за деньги.
Представители поколения миллениалов заявили, что были бы счастливы, если бы получали годовую зарплату в размере 525 000 долларов.
Среднестатистический американец был бы доволен зарплатой в 284 167 долларов в год. Поколению Z для счастья достаточно 128 000 долларов в год, поколению X - 130 000 долларов, а бумерам - 124 000 долларов.
Финансовое счастье имеет свою цену, и среднестатистический американец полагает, что нетто-стоимость этого счастья - 1,2 миллиона долларов.
Европейцы довольствуются меньшими суммами. Жители Западной Европы и Скандинавии называют поворотной точкой, при которой они будут довольны жизнью, сумму в 100 000 долларов в год. Именно столько денег нужно людям чтобы позитивно изменить свое отношение к жизни, говорится в проведенном в 2018 году исследовании Университета Пердью. В Восточной Европе этот показатель был гораздо ниже: 45 000 долларов.
В исследовании подчеркивается, что эмоциональное благополучие, по сути, счастье, увеличивается с ростом дохода до 50 000 долларов в Западной Европе и 35 000 долларов в Восточной Европе.
При превышении этой суммы уровень счастья обладателя денег от дохода уже не зависит. Сегодня пороговая сумма составляет около 58 205 евро для жителей Западной Европы и 40 690 евро для жителей Восточной Европы.
Что такое финансовое счастье?
По данным исследования, проведенного в США, финансовое счастье - это, согласно мнению опрошенных, свобода, безопасность и спокойствие.
Исследование показало, что для 67% людей финансовое счастье - это возможность вовремя оплачивать счета, для 65% - возможность жить без долгов, для 54% - возможность позволить себе приобретать дорогие товары без чувства тревоги, а для 45% - собственный дом.
Для более чем половины опрошенных также важны траты на повседневные расходы. Для 37% важным фактором является выход на пенсию на выгодных для себя условиях. Почти четыре пятых опрошенных американцев согласились с тем, что финансовое счастье может улучшить их здоровье и повысить продуктивность и креативность на работе. 73% добавили, что готовы отказаться от социальных сетей, если это обеспечит им финансовое счастье.
73% американцев признались, что испытывают стресс, связанный с финансами. Недавний опрос показал, что 85% европейцев либо находятся в затруднительном финансовом положении, либо вынуждены быть осторожными в своих тратах.
Богатство само по себе не приносит счастья, но оно помогает быть счастливым. 81% самых богатых европейцев с личным доходом в 100 000 евро счастливы, но и 75% людей, зарабатывающих меньше этой суммы, также ответили, что они счастливы.
Однако самые богатые гораздо больше удовлетворены своей работой (73%), чем те, кто зарабатывает менее 100 000 евро в год (65%).
Обеспеченные люди в Западной Европе счастливее, чем обеспеченные люди в Восточной Европе, их уровень счастья повышает и спорт. Впрочем, он помогает всем.
Где стать счастливым „дороже всего“?
Данные исследования Университета Пердью, скорректированные с учетом коэффициента покупательской способности, показывают, что для счастья больше всего денег людям нужно в Иране (219 837 евро). В Европе - в Норвегии (107 969 евро) и Швейцарии (106 154 евро). Жители Лондона, согласно исследованию, не отказались бы от 94 490 евро в год.
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