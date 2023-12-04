Вице-президент Банка Эстонии: срочные вклады — хорошая возможность для инвестиций
Рост цен утихает. Этому сильно способствовало быстрое смягчение процентных ставок центральным банком. Для домашних хозяйств и предприятий повышение процентных ставок означало рост расходов по займам, но, с другой стороны, серьезным вариантом для инвестиций стали сберегательные вклады, о чем заявил вице-президент Банка Эстонии Вейко Тали на конференции газеты „Деловые ведомости“.
Объем срочных вкладов домохозяйств и предприятий быстро рос за счет вкладов до востребования, достигнув в октябре суммы в 6 млрд евро. За год объем срочных вкладов увеличился почти втрое. „Срочные вклады стали серьезной инвестиционной возможностью, особенно с учетом хорошего соотношения риска и доходности“, – сказал Вейко Тали. По его словам, несмотря на быстрый рост, потенциал еще есть, но это зависит, прежде всего, от поведения самих вкладчиков. В настоящее время срочные вклады составляют около 25% вкладов предприятий и 30% вкладов частных лиц. Для сравнения: с 2008 по 2010 год, когда процентные ставки в последний раз были такими же высокими, как сейчас, эти показатели составляли, соответственно, 40 и 60 процентов.
Средняя процентная ставка по срочным вкладам домохозяйств в октябре превысила отметку 4 процента. Для более длительных сроков погашения или при проведении кампаний процентная ставка составляет 4,5%, а иногда и больше. По сравнению с еврозоной в Эстонии сейчас действуют самые высокие процентные ставки по срочным вкладам для частных лиц и средние для предприятий.
В результате повышения базовых процентных ставок центробанка, вызванного повышением ставки euribor, сегодня процентные ставки по займам выросли более чем вдвое. Это изменило финансовое положение как предприятий, так и домохозяйств и ослабило их способность сводить концы с концами, но пока им удается исправно выплачивать займы. Лишь менее 10% предприятий считают финансовые проблемы своей главной проблемой, и сравнительно мало предприятий испытывают трудности с возвратом займов. Домохозяйствам помогли относительно низкий уровень безработицы, сбережения и рост заработной платы. Согласно недавнему опросу, семь из десяти человек больше всего беспокоятся об общем стремительном росте цен, и только один из десяти больше всего озабочен повышением процентных ставок и ростом сумм по возврату займа.
„Уровень проблемных займов в Эстонии в настоящее время очень низкий“, – сказал Тали. Только 0,2% предприятий и 0,1% домохозяйств задержали в октябре выплаты по своим займам более чем на 60 дней. „Согласно недавнему анализу Банка Эстонии, объем проблемных займов в ближайшей перспективе, скорее всего, несколько вырастет, но с очень низкого уровня. Более серьезной угрозы для экономики и финансовой системы мы в этом в данный момент не видим“, – отметил Тали.
Рост кредитования замедлился, однако в Эстонии он более высокий, чем в среднем по еврозоне. Существуют очень большие различия по секторам: если в энергетике и в информационно-коммуникационном секторе сохраняется высокий рост, то заемный портфель предприятий в секторе промышленности и логистики сократился. Новых жилищных займов было предоставлено примерно на четверть меньше, чем в прошлом году, но этот уровень сопоставим с годами перед пандемией, и такое положение является более устойчивым, чем бурный рост в промежуточный период.
С июля прошлого года Европейский центробанк 10 раз подряд повышал процентные ставки - от минус 0,5% до 4%. В ноябре темпы роста цен в еврозоне снизились с октябрьских 2,9% до 2,4%, а базовая инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания также замедлилась сильнее, чем ожидалось. „Инфляция успокаивается, но прежде чем рассматривать вопрос о снижении процентных ставок, необходимо убедиться, что инфляция находится под контролем“, – сказал Тали. Согласно последнему прогнозу Европейского центробанка, инфляция в еврозоне замедлится до уровня около 2% в 2025 году.
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