Вице-президент Банка Эстонии: срочные вклады — хорошая возможность для инвестиций

Объем срочных вкладов домохозяйств и предприятий быстро рос за счет вкладов до востребования, достигнув в октябре суммы в 6 млрд евро. За год объем срочных вкладов увеличился почти втрое. „Срочные вклады стали серьезной инвестиционной возможностью, особенно с учетом хорошего соотношения риска и доходности“, – сказал Вейко Тали. По его словам, несмотря на быстрый рост, потенциал еще есть, но это зависит, прежде всего, от поведения самих вкладчиков. В настоящее время срочные вклады составляют около 25% вкладов предприятий и 30% вкладов частных лиц. Для сравнения: с 2008 по 2010 год, когда процентные ставки в последний раз были такими же высокими, как сейчас, эти показатели составляли, соответственно, 40 и 60 процентов.

Средняя процентная ставка по срочным вкладам домохозяйств в октябре превысила отметку 4 процента. Для более длительных сроков погашения или при проведении кампаний процентная ставка составляет 4,5%, а иногда и больше. По сравнению с еврозоной в Эстонии сейчас действуют самые высокие процентные ставки по срочным вкладам для частных лиц и средние для предприятий.

В результате повышения базовых процентных ставок центробанка, вызванного повышением ставки euribor, сегодня процентные ставки по займам выросли более чем вдвое. Это изменило финансовое положение как предприятий, так и домохозяйств и ослабило их способность сводить концы с концами, но пока им удается исправно выплачивать займы. Лишь менее 10% предприятий считают финансовые проблемы своей главной проблемой, и сравнительно мало предприятий испытывают трудности с возвратом займов. Домохозяйствам помогли относительно низкий уровень безработицы, сбережения и рост заработной платы. Согласно недавнему опросу, семь из десяти человек больше всего беспокоятся об общем стремительном росте цен, и только один из десяти больше всего озабочен повышением процентных ставок и ростом сумм по возврату займа.