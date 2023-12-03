Кая Каллас удостоена престижной премии имени Марион Дёнхофф

Премия имени Марион Дёнхофф - одна из самых престижных немецких наград. В 2023 году ее было решено вручить Кае Каллас, чтобы подчеркнуть приверженность премьер-министра демократическим ценностям и единству Европейского союза и НАТО в ответ на агрессию России против Украины.

Премия Марион Дёнхофф была учреждена в 2003 году. Она названа в честь одной из самых влиятельных журналисток послевоенной Германии и основательницы газеты Die Zeit. Среди предыдущих лауреатов - Дональд Туск, Десмонд Туту, Маргрете Вестагер и издание The New York Times.

Кроме того, в Гамбурге премьер-министр Каллас встретится с представителями эстонской общины.

На проходящей 3-5 декабря конференции в Эльмау соберется особая группа политиков, экспертов и аналитиков, которые за закрытыми дверями обсудят самые актуальные вопросы внешней политики и безопасности. Организатором мероприятия выступает руководитель одной из самых известных в мире конференций по безопасности - Мюнхенской конференции по безопасности - Кристоф Хойсген. В этот раз в центре внимания будут вопросы расширения и будущего Европейского союза, а также обороноспособности Европы.

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