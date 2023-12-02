02.12.2023, 19:28
Кажется, для рынка труда есть решение. Предприниматели получили обнадеживающее сообщение от Министерства экономики(1)
ФОТО: | Shutterstock
Министерство экономики и коммуникаций обещает, что к 2025 году иммиграционная квота в Эстонии будет выше нынешних 0,1%. Для предприятий, которые годами ждали этого сообщения, увеличение квоты даст возможность решить проблему нехватки рабочей силы за счет иностранцев.
„Я обещаю, что в 2025 году квота больше не будет составлять 0,1%, или, по крайней мере, будут специальные положения для привлечения рабочей силы“, - заявила вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандра Сярав на Эстонском форуме по внешней политике. В следующем году мы хотим предложить увеличить квоту, пообещала она.