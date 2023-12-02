Кажется, для рынка труда есть решение. Предприниматели получили обнадеживающее сообщение от Министерства экономики

„Я обещаю, что в 2025 году квота больше не будет составлять 0,1%, или, по крайней мере, будут специальные положения для привлечения рабочей силы“, - заявила вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандра Сярав на Эстонском форуме по внешней политике. В следующем году мы хотим предложить увеличить квоту, пообещала она.

Позднее Сярав объяснил Ärileht, что иммиграционная квота в 0,1% от населения (в настоящее время около 1 300 человек в год - прим. ред) была введена еще в 1990-х годах. В то время у эстонских компаний были другие заботы, кроме поиска рабочей силы. По словам Сярав, предприниматели говорят, что иммиграционная квота могла бы быть в 3-4 раза выше. По ее словам, если увеличить квоту до 0,3 % от населения, то мы достигнем значения в 3 800 человек. По ее словам, это все равно будет консервативная миграционная политика, но она принесет большую пользу предприятиям. „Точное число необходимо определить вместе с предпринимателями“, - говорит Сярав.