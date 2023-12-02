ВИДЕО и ФОТО | В Ида-Вирумаа авария и потерявший управление грузовик вызвали затор на дороге

Сегодня в 12:35 на шоссе Таллинн-Нарва недалеко от перекрестка Тойла произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля, один из которых съехал в кювет. Полиция сообщила, что в результате аварии никто не пострадал.

Недалеко от этого места водитель грузовика потерял контроль над своим автомобилем, вследствие чего, машина оказалась поперек дороги и заблокировала движение.

Полицейские контролировали движение на месте происшествия до прибытия регулировщиков. Полиция просит автомобилистов в этом районе следовать указаниям.

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