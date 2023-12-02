ФОТО | В Тарту прошла демонстрация в поддержку Палестины

Мероприятие началось сегодня в 12 часов дня. „Молчаливый митинг в поддержку Палестины и палестинцев рядом с „Каубамая“ на улице Кюуни“, - говорится в описании демонстрации.

„Палестинцы имеют право на жизнь, должны быть соблюдены права человека. Вы можете к нам присоединиться и мирно пообщаться“. Плакаты также приветствуются, но полиция просит избегать лозунгов и громких выкриков „от реки до моря“. Это мирное собрание, антисемитизм, исламофобия и другие проявления ненависти и нетерпимости не приветствуются“.

Один из организаторов мероприятия, Симоне Кассано, владелец бара Barlova, сказал, что главной целью демонстрации было распространение информации о том, что происходит в Газе. „По нашему мнению, все мировые СМИ сильно сосредоточены на Израиле“, - пояснил он.

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