Цены на продукты продолжают расти: во сколько обойдутся покупки в разных торговых сетях?(1)
Последние данные Департамента статистики свидетельствуют, что подорожание еды (и безалкогольных напитков) больше всего влияет на индекс потребительских цен. По сравнению с сентябрем индекс снизился на незначительные 0,4%, но в годовом разрезе – увеличился на 4,9%. В целом показатель вырос примерно на треть. Если так пойдет дальше, то уже в следующем году цены в Эстонии будут сопоставимы с ценами в Швеции и Финляндии, сообщает „МК-Эстония“
„В прошлом году, начиная с октября, в Эстонии были применены меры частичной компенсации цен на электроэнергию, газ и центральное отопление, тогда индекс потребительских цен за месяц снизился на 1,1%. В этом году такого значительного снижения не наблюдалось, и изменение индекса потребительских цен увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 4,2% в сентябре до 4,9% в октябре“, – говорит аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.
В октябре этого года товары в магазинах Эстонии были на 3,7% дороже, чем в октябре 2022 года.
По данным Департамента статистики, мясо и мясные продукты за год подорожали на 9,5%, мука, мучные изделия и крупяные продукты – на 10,1%, а сахар, кондитерские изделия и консервы – на 9,8%. Свежие овощи подешевели на 10,1%.
И хотя пару месяцев цены на отдельные товары в магазинах немного снизились, общий их рост все равно продолжается.
„За последние месяцы продукты питания подешевели на пару процентов. Цены на овощи и рыбу снизились, в то время как на молоко, хлеб и мясо остались на прежнем уровне или немного выросли. Стоимость продуктов снизилась и в соседних странах, – говорит старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. – Эстония не является и не будет являться самой дорогой страной в Европе после повышения НСО. Дороже всего продукты питания стоят в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Дании. Однако к 2024 году цены на продукты в Эстонии могут сравняться с ценами в Финляндии и Швеции“.
По словам Эльмик, в ноябре стоимость продуктов вряд ли существенно изменится, но в декабре она немного вырастет в преддверии повышения налога с оборота с 1 января 2024 года.
За что платит потребитель
Руководитель по закупкам Rimi Eesti Food AS Марилин Юриссон отмечает, что за последние месяцы большинство цен стабилизировались. Дальнейшие прогнозы, по ее словам, делать сложно, но повышение налога с оборота точно не способствует удешевлению товаров.
„На цены в магазиннах влияет очень много факторов: затраты производителя и перепродавца на сырье, транспорт, на деятельность предприятия, логистику,
упаковку, отопление, электричество, зарплаты работников, налоги и т. д. К этому добавляются затраты торгового предприятия, которые по большей части такие же, как у производителей. И, конечно, у каждого предприятия свои ожидания прибыли, что тоже отражается в конечной цене. Также влияет на цену и рыночная экономика – объемы продаж разных товаров, величина рынка, конкуренция, спрос и предложение“, – объясняет Марилин Юриссон.
Она отмечает, что к этим факторам добавляется еще и величина объемов производства, которая напрямую влияет на разницу в цене между некоторыми местными и импортными продуктами. В крупных странах у производителей настолько большие объемы, что они позволяют держать низкую цену и экспортировать товар.
„До тех пор, пока закупочные цены высокие, и цены на продукты будут высокими. У разных рынков – разные факторы, влияющие на закупочные цены“, – подчеркивает Юриссон.
В лидерах по росту налога
„Несмотря на то, что резкий рост инфляции несколько затормозился, уверенность потребителей -по-прежнему под ударом, и решения о покупках они принимают с учетом кампаний и льготных предложений. Беспокоит то, что повышение НСО и планирование других дополнительных налогов, напрямую влияющих на производителей продуктов питания, отнимают надежду на снижение цен на продукты. В новом году Эстония станет страной, где на продукты питания был применен почти самый высокий НСО в странах ЕС. И у нас будут одни из самых высоких цен на продукты в Европе в то время, как, по меньшей мере, треть жителей не имеет сбережений, и еще больше потребителей полагают, что в ближайшее время их экономическое положение ухудшится“, – говорит Сирье Потисепп, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности.
Часто, по ее словам, приводят в пример разные страны, где цены на продукты питания – ниже, чем в Эстонии.
„Финляндия – это хороший пример. Несмотря на то, что общий уровень цен там по-прежнему выше, во время кампаний можно найти различные продукты и по более низким или почти таким же ценам, как в Эстонии, поскольку в Финляндии НСО на продукты питания составляет всего 14%“, – говорит Потисепп.
По ее словам, цены на продукты выросли абсолютно во всех странах ЕС, но нашим людям сложнее справиться с ситуацией, поскольку уровень нашей заработной платы – значительно ниже, чем в Финляндии.
Кроме того, товары местного производства в Эстонии становятся дороже импортных.
„Экономика Эстонии падает на протяжении шести кварталов подряд, и слишком смелых прогнозов о ее быстром улучшении не делают. Разумеется, это влияет и на наш сектор, поскольку мы находимся в прямой связи с размером и выбором потребительского кошелька. Из обзора Министерства региональной и сельскохозяйственной промышленности за 2022 год следует, что доля отечественной обычной продукции в ассортименте магазинов составила всего 60 процентов. И мы видим общее сокращение эстонского ассортимента во всех магазинах. При этом почти в половине групп товаров импортная продукция дешевле, и товары собственного бренда в магазинах в
основном также дешевле, чем товары отечественных производителей“, – констатирует Потисепп.
Безответственное поведение
Потисепп считает, что ни повышение налогов, ни сокращение потребления не приведут к росту экономики.
„Заигрывание государства и политиков с новыми формами налого-обложения пугает. Сахарный налог, различные государственные пошлины и экологические сборы, а также налоги, вписанные в реформу обращения с отходами, которых нет ни в одной другой стране ЕС (такие как налог на упаковку, налог на пластик, налог за размещение упаковки на рынке, расходы на местный сбор отходов и т. д.), – все это повышает цены на продукты и напитки“, – говорит Потисепп.
Она объясняет, что предприятия не могут брать затраты на государственные налоги на себя, платить придется всем нам – потребителям. Поэтому рост цен продолжится.
„Это, безусловно, не те послания, которых ждут от государства пищевая промышленность и потребители. Налоги, которые вновь начинают душить сектор пищевой промышленности, усиливают рост цен и инфляцию. И я считаю, что это – безответственное поведение. Первым приоритетом государства должна стать стабилизация экономической среды и восстановление чувства уверенности. Тогда также наступит рост и улучшатся перспективы государственного бюджета“, – считает глава союза пищевой промышленности.
Потисепп также ссылается на слова аналитика банка SEB Михкеля Нестора, который говорил, что в цифрах дела у эстонской экономики так плохо еще не складывались. Трудовая занятость в стране – по-прежнему хорошая, зарплаты растут, во втором квартале этого года увеличились и прибыли предприятий. Но тем не менее люди явно чувствуют, что, хотя они зарабатывают больше денег, из-за стремительного роста цен они могут купить меньше.
„Резкие скачки цен на сырье немного устоялись, но не закончились. Цены на энергоносители, несмотря на теплую осень, также снизились по сравнению с зимой, но по-прежнему в разы выше, чем в предвоенный период. При этом правительство начало повышать одни и готовить новые всевозможные налоги – как для предприятий, так и для людей. В такой ситуации цены не могут снижаться, а только повышаются. В Эстонии вовремя не отреагировали на резкий рост инфляции, и сегодня мы находимся в ситуации, когда снова видим только рост цен. Справиться с ним – это вызов для всех. Как мы с этим справимся, покажет время. Следующий момент истины наступит, по всей видимости, в начале нового года, когда вступят в силу первые значительные повышения налогов. Это станет серьезным вызовом для потребителей“, – подытоживает Сирье Потисепп.