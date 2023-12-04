Цены на продукты продолжают расти: во сколько обойдутся покупки в разных торговых сетях?

„На цены в магазиннах влияет очень много факторов: затраты производителя и перепродавца на сырье, транспорт, на деятельность предприятия, логистику,

Руководитель по закупкам Rimi Eesti Food AS Марилин Юриссон отмечает, что за последние месяцы большинство цен стабилизировались. Дальнейшие прогнозы, по ее словам, делать сложно, но повышение налога с оборота точно не способствует удешевлению товаров.

По словам Эльмик, в ноябре стоимость продуктов вряд ли существенно изменится, но в декабре она немного вырастет в преддверии повышения налог а с оборота с 1 января 2024 года.

„За последние месяцы продукты питания подешевели на пару процентов. Цены на овощи и рыбу снизились, в то время как на молоко, хлеб и мясо остались на прежнем уровне или немного выросли. Стоимость продуктов снизилась и в соседних странах, – говорит старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. – Эстония не является и не будет являться самой дорогой страной в Европе после повышения НСО. Дороже всего продукты питания стоят в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Дании. Однако к 2024 году цены на продукты в Эстонии могут сравняться с ценами в Финляндии и Швеции“.

И хотя пару месяцев цены на отдельные товары в магазинах немного снизились, общий их рост все равно продолжается.

По данным Департамента статистики, мясо и мясные продукты за год подорожали на 9,5%, мука, мучные изделия и крупяные продукты – на 10,1%, а сахар, кондитерские изделия и консервы – на 9,8%. Свежие овощи подешевели на 10,1%.

В октябре этого года товары в магазинах Эстонии были на 3,7% дороже, чем в октябре 2022 года.

„В прошлом году, начиная с октября, в Эстонии были применены меры частичной компенсации цен на электроэнергию, газ и центральное отопление, тогда индекс потребительских цен за месяц снизился на 1,1%. В этом году такого значительного снижения не наблюдалось, и изменение индекса потребительских цен увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 4,2% в сентябре до 4,9% в октябре“, – говорит аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.

упаковку, отопление, электричество, зарплаты работников, налоги и т. д. К этому добавляются затраты торгового предприятия, которые по большей части такие же, как у производителей. И, конечно, у каждого предприятия свои ожидания прибыли, что тоже отражается в конечной цене. Также влияет на цену и рыночная экономика – объемы продаж разных товаров, величина рынка, конкуренция, спрос и предложение“, – объясняет Марилин Юриссон.

Она отмечает, что к этим факторам добавляется еще и величина объемов производства, которая напрямую влияет на разницу в цене между некоторыми местными и импортными продуктами. В крупных странах у производителей настолько большие объемы, что они позволяют держать низкую цену и экспортировать товар.

„До тех пор, пока закупочные цены высокие, и цены на продукты будут высокими. У разных рынков – разные факторы, влияющие на закупочные цены“, – подчеркивает Юриссон.

В лидерах по росту налога

„Несмотря на то, что резкий рост инфляции несколько затормозился, уверенность потребителей -по-прежнему под ударом, и решения о покупках они принимают с учетом кампаний и льготных предложений. Беспокоит то, что повышение НСО и планирование других дополнительных налогов, напрямую влияющих на производителей продуктов питания, отнимают надежду на снижение цен на продукты. В новом году Эстония станет страной, где на продукты питания был применен почти самый высокий НСО в странах ЕС. И у нас будут одни из самых высоких цен на продукты в Европе в то время, как, по меньшей мере, треть жителей не имеет сбережений, и еще больше потребителей полагают, что в ближайшее время их экономическое положение ухудшится“, – говорит Сирье Потисепп, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности.

Часто, по ее словам, приводят в пример разные страны, где цены на продукты питания – ниже, чем в Эстонии.