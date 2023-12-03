Полезные советы: как оплатить лечение зубов и не остаться с пустым кошельком?(22)
К сожалению, слишком многие жители Эстонии оттягивают свой визит к зубному врачу до тех пор, пока что-нибудь не заболит и не опухнет, руководствуясь принципом – не буди лихо, пока спит тихо. В результате запущенная проблема потребует более сложного и, соответственно, значительно более дорогого лечения. Какие же есть варианты стоматологического лечения без необходимости тут же положить зубы на полку, узнавала „МК-Эстония“.
Где взять деньги на лечение зубов – актуальный для многих вопрос, ведь цены на услуги стоматолога сейчас „кусаются“.
И тут есть три варианта: либо заработать (процесс небыстрый), либо продать что-нибудь ненужное (если оно есть, конечно), либо взять в долг.
В последнем случае вариантов найдется немало, и условия будут отличаться. Но в первую очередь стоит использовать возможности Кассы здоровья.
Бесплатное лечение
Бесплатную стоматологическую помощь для взрослых (кроме услуг по протезированию) можно получить только в стоматологических учреждениях, у которых заключен договор с Кассой здоровья. Доступно бесплатное стоматологическое лечение не каждому. Касса здоровья установила определенные критерии, которым нужно соответствовать. Право на бесплатную стоматологическую помощь определяет семейный врач или лечащий врач пациента, а не стоматолог.
Бесплатную стоматологическую помощь в течение всей жизни за счет средств Кассы здоровья могут получать: люди с физическими и умственными недостатками, которые не могут самостоятельно позаботиться о гигиене своей полости рта, а также люди с определенными онкологическими и гематологическими диагнозами.
В первую очередь необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и убедиться, что установлен соответствующий диагноз, и врач отметил в счете за лечение статистический код (9072), на основании которого Касса здоровья станет в будущем оплачивать лечение зубов. Информация о праве пациента на бесплатное стоматологическое обслуживание отображается на государственном портале eesti.ee.
Важно учитывать, что с момента, когда лечащий врач пациента установил потребность в бесплатной стоматологической помощи, до дня вступления в силу права на бесплатное стоматологическое лечение может пройти пара месяцев. Если у человека есть серьезная проблема со здоровьем, требующая срочного вмешательства, он имеет право на бесплатную неотложную стоматологическую помощь.
Компенсация за лечение зубов
Касса здоровья выделяет каждому жителю Эстонии небольшую (но все-таки!) сумму на лечение зубов.
Все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут получать стоматологическое пособие в размере 40 евро в год, при этом пациент оплачивает не менее 50% суммы счета. Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Кассой здоровья, и только для стоматологических услуг первичной необходимости. Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых стоматологических услуг, придется оплатить полностью из своего кармана.
Важно знать, к какой целевой группе компенсации вы принадлежите. Например, все застрахованные беременные и матери детей в возрасте до одного года имеют право на компенсацию в размере 85 евро в год. Однако если в день оказания услуги ребенку исполняется год, мать имеет право только на компенсацию в размере 40 евро, поскольку на момент получения услуги она уже не принадлежит к целевой группе, которой положена компенсация в размере 85 евро.
Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале www.eesti.ee в рубрике „Информация о компенсации за зубное лечение и пособие по протезированию“.
Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года, и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год.
После смены календарного года начинается новый расчетный период компенсации. Льготу учитывают сразу – в момент оплаты счета за лечение, и после этого предоставлять Кассе здоровья никакие документы или заявления не нужно.
Рассрочки и кредиты
Счета за стоматологические услуги могут выглядеть устрашающими. Но все же не стоит откладывать необходимое лечение – надеяться, что внезапно услуги дантистов подешевеют, не приходится.
Расплатиться по счету будет проще, если разбить сумму на части, то есть платить в рассрочку. В итоге вы, конечно, заплатите больше, чем если бы отдали всю сумму сразу – но зато здоровые зубы будут уже при вас, и можно не переживать, что „зубные“ накопления съест инфляция.
Приведенные расчеты – приблизительные и могут отличаться от тех условий, которые предложат именно вам. Чтобы получить конкретное персональное предложение, следует обратиться к поставщику услуги.
Кому какая положена компенсация?
Для взрослых
Все взрослые, имеющие в Эстонии медицинскую страховку, могут получать стоматологическое пособие в размере 40 евро в год, при этом пациент оплачивает не менее 50% суммы счета.
Для беременных и мам детей в возрасте до одного года
Все застрахованные беременные и матери детей в возрасте до одного года могут использовать компенсацию за лечение зубов в размере до 85 евро в год, при этом пациентка сама оплачивает не менее 15% счета.
Перед посещением стоматолога проверьте сумму и остаток компенсации на государственном портале www.eesti.ee в разделе „Информация о лечении зубов и услугах протезирования“. Если в связи с беременностью у вас не появилось право на повышенную компенсацию за лечение зубов, предоставьте Кассе здоровья карту беременной или справку, подтверждающую право на повышенную компенсацию.
Стоматолог проверяет сумму вашей компенсации в базе данных Кассы здоровья. Право на повышенную компенсацию становится видимым для поставщика стоматологических услуг в базе данных с того момента, как гинеколог или акушерка передаст в Кассу здоровья счет за лечение, подтверждающий вашу беременность. Если вы пользуетесь услугами частной клиники, для получения компенсации в размере 85 евро Кассе здоровья необходимо предоставить справку о беременности.
Для зарегистрированных безработных
Безработные, состоящие на учете в Кассе по безработице, получают стоматологическую компенсацию в повышенном размере.
Компенсация составляет 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.
Для людей, получающих прожиточное пособие
Стоматологической компенсацией в повышенном размере могут воспользоваться лица, которые получали прожиточный минимум на основании Закона о социальном обеспечении в течение двух календарных месяцев, предшествующих месяцу получения услуги.
Компенсация составляет 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.
Для пожилых людей, пенсионеров и людей с частичной или полной потерей трудоспособности
Пенсионеры по старости, пенсионеры по нетрудоспособности, лица с частичной или полной потерей трудоспособности, а также лица старше 63 лет получают компенсацию за зубное лечение в размере до 85 евро за один календарный год.
При этом сам пациент должен сам оплатить не менее 15% от счета за лечение.
Для людей, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи
Все пациенты с повышенными потребностями в стоматологической помощи могут воспользоваться компенсацией в повышенном размере до 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.
Повышенную потребность в зубном лечении определяет лечащий врач человека, при этом делая соответствующая отметка в дигитальной истории болезни. Таким образом необходимая информация становится доступной для зубного врача, заключившего договор с Кассой здоровья, и на ее основании пациент сможет получить компенсацию в размере 85 евро.
Лечение за границей
В связи с военными действиями в Украине жителям Эстонии без крайней необходимости не рекомендуется выезжать в Россию и Беларусь. Однако лечение по доступным ценам – это очень важно.
Среди жителей Восточной Европы и, в частности, Эстонии и Латвии весьма популярно лечение зубов в Беларуси. Такая востребованность объясняется возможностью изрядно сэкономить, иногда до 50% стоимости услуг, также многим важно отсутствие языкового барьера. Конечно, в каждой клинике стоимость отдельной процедуры и общую стоимость рассчитывают индивидуально. Она может варьироваться в зависимости от медицинского случая, квалификации врача, сложности процедуры и наличия осложнений.
Влияет и стоимость используемых материалов и инструментов. Однако некоторые цены в разных странах можно сравнить.
Например, в Эстонии консультация врача-специалиста обойдется приблизительно в 60 евро, плата за визит составит 5–7 евро, рентгеновский панорамный снимок зубов – 26, временная пломба – 28, стеклоиономерная пломба (в зависимости от размера пломбы) – 47–72, удаление зуба – 45–130 евро.
В Латвии плата за визит и оформление документов – 7.00 евро, консультация врача с разъяснением диагноза – 30.00, временная пломба от 10.00 до 35.00, пломбирование одной поверхности химически затвердевающими материалами от 30.00 евро, компьютерный рентген – 10.00, удаление зуба – от 30 до 90 евро.
В белорусской клинике консультация врача-стоматолога-терапевта стоит 8 евро, цена лечения кариеса с реставрацией зуба фотопломбой при минимальном поражении – 35, эстетическая реставрация зуба – 88. Простое удаление зуба от 44 до 82 евро. Панорамный снимок обеих челюстей – 5 евро.
В России на периферии консультация специалиста и первичный прием обойдутся в 5 евро, панорамный снимок зубов – 15 евро, лечение кариеса от 35 до 60 евро, удаление зуба – 23–35 евро, пломба от 9 до 45 евро.
В Болгарии первичный осмотр и консультация – 20 евро, лечение кариеса + светоотверждающаяся пломба обойдутся в 25 евро, временная пломба – 15–25 евро, удаление зуба – от 15 до 230 евро в зависимости от сложности, цифровой рентгенографический снимок от 10 евро.
В Грузии цены на медицинские стоматологические услуги варьируются, стандартная пломба может стоить от 25 до 70 евро, а простое удаление зуба – не более 10 евро. Первичная консультация у специалиста в среднем стоит 6 евро, реставрация зуба при сложном кариесе – 35 евро, при легком поражении зуба – 22 евро. Рентгеновский снимок от 2 евро.
Полезно знать!
Индикаторы налета
Есть замечательный способ контролировать свою домашнюю гигиену. Это таблетки-индикаторы зубного налета. Таблетка окрашивает бактериальную пленку в определенные цвета: самый светлый – свежий налет, который образовался раньше 12 часов назад, самый темный – это застарелый, более опасный.
Использовать ее очень просто. После чистки зубов нужно разжевать таблетку, ополоснуть рот и оценить результат. Там, где обнаружились темные участки, тщательно почистить и проверить еще раз. Выяснив, какие участки требуют повышенного внимания, вы будете тщательнее их прочищать. Как правило, это контактные поверхности зубов.
Такие таблетки можно купить в аптеке или заказать в интернете. Например, индикаторные таблетки Miradent Mira 2 Ton 10 шт. стоят 4,5 евро.
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