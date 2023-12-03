МК Эстония
03.12.2023, 13:54

Полезные советы: как оплатить лечение зубов и не остаться с пустым кошельком?

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примеры расчетов и компенсаций
Татьяна Писарева
Здоровые зубы: оплата лечения в рассрочку дает возможность заниматься проблемой сразу, когда это нужно, без долгих накоплений.
Здоровые зубы: оплата лечения в рассрочку дает возможность заниматься проблемой сразу, когда это нужно, без долгих накоплений.
ФОТО: Freepik.com

К сожалению, слишком многие жители Эстонии оттягивают свой визит к зубному врачу до тех пор, пока что-нибудь не заболит и не опухнет, руководствуясь принципом – не буди лихо, пока спит тихо. В результате запущенная проблема потребует более сложного и, соответственно, значительно более дорогого лечения. Какие же есть варианты стоматологического лечения без необходимости тут же положить зубы на полку, узнавала „МК-Эстония“.

Где взять деньги на лечение зубов – актуальный для многих вопрос, ведь цены на услуги стоматолога сейчас „кусаются“.

И тут есть три варианта: либо заработать (процесс небыстрый), либо продать что-нибудь ненужное (если оно есть, конечно), либо взять в долг.

В последнем случае вариантов найдется немало, и условия будут отличаться. Но в первую очередь стоит использовать возможности Кассы здоровья.

Бесплатное лечение

Бесплатную стоматологическую помощь для взрослых (кроме услуг по протезированию) можно получить только в стоматологических учреждениях, у которых заключен договор с Кассой здоровья. Доступно бесплатное стоматологическое лечение не каждому. Касса здоровья установила определенные критерии, которым нужно соответствовать. Право на бесплатную стоматологическую помощь определяет семейный врач или лечащий врач пациента, а не стоматолог.

Бесплатную стоматологическую помощь в течение всей жизни за счет средств Кассы здоровья могут получать: люди с физическими и умственными недостатками, которые не могут самостоятельно позаботиться о гигиене своей полости рта, а также люди с определенными онкологическими и гематологическими диагнозами.

В первую очередь необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и убедиться, что установлен соответствующий диагноз, и врач отметил в счете за лечение статистический код (9072), на основании которого Касса здоровья станет в будущем оплачивать лечение зубов. Информация о праве пациента на бесплатное стоматологическое обслуживание отображается на государственном портале eesti.ee.

Важно учитывать, что с момента, когда лечащий врач пациента установил потребность в бесплатной стоматологической помощи, до дня вступления в силу права на бесплатное стоматологическое лечение может пройти пара месяцев. Если у человека есть серьезная проблема со здоровьем, требующая срочного вмешательства, он имеет право на бесплатную неотложную стоматологическую помощь.

Компенсация за лечение зубов

Касса здоровья выделяет каждому жителю Эстонии небольшую (но все-таки!) сумму на лечение зубов.

Все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут получать стоматологическое пособие в размере 40 евро в год, при этом пациент оплачивает не менее 50% суммы счета. Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Кассой здоровья, и только для стоматологических услуг первичной необходимости. Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых стоматологических услуг, придется оплатить полностью из своего кармана.

Важно знать, к какой целевой группе компенсации вы принадлежите. Например, все застрахованные беременные и матери детей в возрасте до одного года имеют право на компенсацию в размере 85 евро в год. Однако если в день оказания услуги ребенку исполняется год, мать имеет право только на компенсацию в размере 40 евро, поскольку на момент получения услуги она уже не принадлежит к целевой группе, которой положена компенсация в размере 85 евро.

Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале www.eesti.ee в рубрике „Информация о компенсации за зубное лечение и пособие по протезированию“.

Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года, и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год.

После смены календарного года начинается новый расчетный период компенсации. Льготу учитывают сразу – в момент оплаты счета за лечение, и после этого предоставлять Кассе здоровья никакие документы или заявления не нужно.

Рассрочки и кредиты

Счета за стоматологические услуги могут выглядеть устрашающими. Но все же не стоит откладывать необходимое лечение – надеяться, что внезапно услуги дантистов подешевеют, не приходится.

Расплатиться по счету будет проще, если разбить сумму на части, то есть платить в рассрочку. В итоге вы, конечно, заплатите больше, чем если бы отдали всю сумму сразу – но зато здоровые зубы будут уже при вас, и можно не переживать, что „зубные“ накопления съест инфляция.

Приведенные расчеты – приблизительные и могут отличаться от тех условий, которые предложат именно вам. Чтобы получить конкретное персональное предложение, следует обратиться к поставщику услуги.

Кому какая положена компенсация?

Для взрослых

Все взрослые, имеющие в Эстонии медицинскую страховку, могут получать стоматологическое пособие в размере 40 евро в год, при этом пациент оплачивает не менее 50% суммы счета.

Для беременных и мам детей в возрасте до одного года

Все застрахованные беременные и матери детей в возрасте до одного года могут использовать компенсацию за лечение зубов в размере до 85 евро в год, при этом пациентка сама оплачивает не менее 15% счета.

Перед посещением стоматолога проверьте сумму и остаток компенсации на государственном портале www.eesti.ee в разделе „Информация о лечении зубов и услугах протезирования“. Если в связи с беременностью у вас не появилось право на повышенную компенсацию за лечение зубов, предоставьте Кассе здоровья карту беременной или справку, подтверждающую право на повышенную компенсацию.

Стоматолог проверяет сумму вашей компенсации в базе данных Кассы здоровья. Право на повышенную компенсацию становится видимым для поставщика стоматологических услуг в базе данных с того момента, как гинеколог или акушерка передаст в Кассу здоровья счет за лечение, подтверждающий вашу беременность. Если вы пользуетесь услугами частной клиники, для получения компенсации в размере 85 евро Кассе здоровья необходимо предоставить справку о беременности.

Для зарегистрированных безработных

Безработные, состоящие на учете в Кассе по безработице, получают стоматологическую компенсацию в повышенном размере.

Компенсация составляет 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.

Для людей, получающих прожиточное пособие

Стоматологической компенсацией в повышенном размере могут воспользоваться лица, которые получали прожиточный минимум на основании Закона о социальном обеспечении в течение двух календарных месяцев, предшествующих месяцу получения услуги.

Компенсация составляет 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.

Для пожилых людей, пенсионеров и людей с частичной или полной потерей трудоспособности

Пенсионеры по старости, пенсионеры по нетрудоспособности, лица с частичной или полной потерей трудоспособности, а также лица старше 63 лет получают компенсацию за зубное лечение в размере до 85 евро за один календарный год.

При этом сам пациент должен сам оплатить не менее 15% от счета за лечение.

Для людей, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи

Все пациенты с повышенными потребностями в стоматологической помощи могут воспользоваться компенсацией в повышенном размере до 85 евро в год, при этом пациент сам оплачивает не менее 15% счета.

Повышенную потребность в зубном лечении определяет лечащий врач человека, при этом делая соответствующая отметка в дигитальной истории болезни. Таким образом необходимая информация становится доступной для зубного врача, заключившего договор с Кассой здоровья, и на ее основании пациент сможет получить компенсацию в размере 85 евро.

Расчет компенсации на лечение зубов

Пример 1: компенсации – 40€

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 60 евро, то вы должны будете оплатить 50% от суммы счета – 30 евро, а остальные 50% оплатит Касса здоровья. Если вы посетите стоматолога еще раз в течение года, то Касса Здоровья покроет из Вашего следующего счета еще 10 евро, поскольку предел компенсации одного года составляет 40 евро.

Если ваш счет за лечение составил, например, 85 евро, то Касса здоровья сразу полностью оплатит годовой лимит компенсации – 40 евро (пациент должен будет оплатить оставшиеся 45 евро).

Расчет:

• Счет за зубное лечение: 60 евро

• 50% платит пациент: 30 евро

• 50% платит Касса здоровья – 30 евро

• Остаток от возможной суммы компенсации: 40–30 = 10 евро. Эту сумму можно будет использовать в том же году.

Пример 2: компенсация – 85€

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 100 евро, то вы должны будете оплатить 15 евро, а остальные 85 оплатит Касса здоровья. В том же календарном году Касса здоровья больше не будет возмещать вам стоимость стоматологических услуг, т. е. в следующий раз вы будете оплачивать полный счет за лечение самостоятельно.

Если, например, ваш счет за зубное лечение составил 60 евро, то вы должны будете оплатить 9 евро, или 15%, а остальные 85%, или 51 евро оплатит Касса здоровья. Если вы посетите стоматолога еще раз в течение года, то Касса здоровья покроет из вашего следующего счета еще 34 евро.

Расчет:

• Счет за зубное лечение: 60 евро

• 15% платит пациент: 9 евро

• 85% платит Касса здоровья: 51 евро

• Остаток от возможной суммы компенсации: 85–51 = 34 евро

Эту сумму можно будет использовать в том же году.

Источник: Касса здоровья

Лечение за границей

В связи с военными действиями в Украине жителям Эстонии без крайней необходимости не рекомендуется выезжать в Россию и Беларусь. Однако лечение по доступным ценам – это очень важно.

Среди жителей Восточной Европы и, в частности, Эстонии и Латвии весьма популярно лечение зубов в Беларуси. Такая востребованность объясняется возможностью изрядно сэкономить, иногда до 50% стоимости услуг, также многим важно отсутствие языкового барьера. Конечно, в каждой клинике стоимость отдельной процедуры и общую стоимость рассчитывают индивидуально. Она может варьироваться в зависимости от медицинского случая, квалификации врача, сложности процедуры и наличия осложнений.

Влияет и стоимость используемых материалов и инструментов. Однако некоторые цены в разных странах можно сравнить.

иногда лечение за границей может быть выгоднее, чем дома.

Например, в Эстонии консультация врача-специалиста обойдется приблизительно в 60 евро, плата за визит составит 5–7 евро, рентгеновский панорамный снимок зубов – 26, временная пломба – 28, стеклоиономерная пломба (в зависимости от размера пломбы) – 47–72, удаление зуба – 45–130 евро.

В Латвии плата за визит и оформление документов – 7.00 евро, консультация врача с разъяснением диагноза – 30.00, временная пломба от 10.00 до 35.00, пломбирование одной поверхности химически затвердевающими материалами от 30.00 евро, компьютерный рентген – 10.00, удаление зуба – от 30 до 90 евро.

В белорусской клинике консультация врача-стоматолога-терапевта стоит 8 евро, цена лечения кариеса с реставрацией зуба фотопломбой при минимальном поражении – 35, эстетическая реставрация зуба – 88. Простое удаление зуба от 44 до 82 евро. Панорамный снимок обеих челюстей – 5 евро.

В России на периферии консультация специалиста и первичный прием обойдутся в 5 евро, панорамный снимок зубов – 15 евро, лечение кариеса от 35 до 60 евро, удаление зуба – 23–35 евро, пломба от 9 до 45 евро.

В Болгарии первичный осмотр и консультация – 20 евро, лечение кариеса + светоотверждающаяся пломба обойдутся в 25 евро, временная пломба – 15–25 евро, удаление зуба – от 15 до 230 евро в зависимости от сложности, цифровой рентгенографический снимок от 10 евро.

В Грузии цены на медицинские стоматологические услуги варьируются, стандартная пломба может стоить от 25 до 70 евро, а простое удаление зуба – не более 10 евро. Первичная консультация у специалиста в среднем стоит 6 евро, реставрация зуба при сложном кариесе – 35 евро, при легком поражении зуба – 22 евро. Рентгеновский снимок от 2 евро.

Полезно знать!

Индикаторы налета

Есть замечательный способ контролировать свою домашнюю гигиену. Это таблетки-индикаторы зубного налета. Таблетка окрашивает бактериальную пленку в определенные цвета: самый светлый – свежий налет, который образовался раньше 12 часов назад, самый темный – это застарелый, более опасный.

Использовать ее очень просто. После чистки зубов нужно разжевать таблетку, ополоснуть рот и оценить результат. Там, где обнаружились темные участки, тщательно почистить и проверить еще раз. Выяснив, какие участки требуют повышенного внимания, вы будете тщательнее их прочищать. Как правило, это контактные поверхности зубов.

Такие таблетки можно купить в аптеке или заказать в интернете. Например, индикаторные таблетки Miradent Mira 2 Ton 10 шт. стоят 4,5 евро.

Беречь зубы по-японски

В Японии принято чистить зубы после каждого приема пищи. Где бы ни был человек – на работе, в школе, в торговом центре – правило одно: поел –

почисти зубы.

Культура чистки зубов называется „хамигаки“. Для японцев это – часть образа жизни. Малышей учат очищать зубы, конечно, родители. Потом в детском садике и в школе дети все вместе чистят зубы после трапезы и поют песенки про чистку зубов.

Взрослые японцы продолжают внимательно относиться к своим зубам. Принято повсюду брать с собой щетку с пастой или ополаскиватель. Раз в полгода японцы получают по почте напоминание, что пора записаться к стоматологу.

В Японии существует около полутора миллиона (!) брендов зубной пасты, а зубные щетки там меньше и мягче наших. Такой щеткой более удобно „управлять“, и риск травмирования зубов и десен сведен к минимуму.

Условия в разных кредитных учреждениях и примерные суммы выплат

LHV

• Процентная ставка: 9,9%.

• Плата за заключение договора: начиная с 9,90 евро.

• Срок действия договора: от 3 месяцев.

• Минимальный ежемесячный платеж: 1 евро.

• Плата за управление договором: 0 евро.

• Сумма займа: до 15 000 евро.

• Пример: сумма кредита 1000 евро, срок действия договора 12 месяцев, средний ежемесячный платеж 89,74 евро, переплата 76,88 евро.

• Информация: www.lhv.ee/ru/kreditnazdorove

• Телефон: 6999119

Liisi

• Процентная ставка: 9,9%.

• Плата за заключение договора: 2% от стоимости услуги.

• Срок действия договора: до 120 месяцев.

• Минимальный ежемесячный платеж: 7 евро.

• Плата за управление договором: 0 евро.

• Сумма займа: до 10 000 евро.

• Пример: сумма кредита 1000 евро, срок действия договора 12 месяцев, средний ежемесячный платеж 96,58 евро, переплата 158,96 евро.

• Информация: www.holmbank.ee/ru/chastnyj-klient/rassrochka/liisi-rassrochka

• Телефон: 675 5055

Placet Järelmaks

• Процентная ставка: зависит от суммы.

• Плата за заключение договора: 0 евро.

• Срок действия договора: до 72 месяцев.

• Минимальный ежемесячный платеж: 4,90 евро.

• Плата за управление договором: 0 евро.

• Сумма займа: до 15 000 евро.

• Пример: сумма кредита 1000 евро, срок действия договора 12 месяцев, средний ежемесячный платеж 97,73 евро, переплата 172,76 евро.

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• Телефон: 663 0110

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• Плата за заключение договора: 0 eвро.

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• Плата за управление договором: 0 евро.

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• Плата за заключение договора: 0 евро.

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• Плата за заключение договора: 0 евро.

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• Минимальный ежемесячный платеж: зависит от суммы.

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• Сумма кредита: до 10 000 евро.

• Пример: стоимость услуги 1000 евро, срок действия договора 12 месяцев, средний ежемесячный платеж 95,67 евро, переплата 148,04 евро.

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• Телефон: 640 808

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