Полезные советы: как оплатить лечение зубов и не остаться с пустым кошельком?

Важно учитывать, что с момента, когда лечащий врач пациента установил потребность в бесплатной стоматологической помощи, до дня вступления в силу права на бесплатное стоматологическое лечение может пройти пара месяцев. Если у человека есть серьезная проблема со здоровьем, требующая срочного вмешательства, он имеет право на бесплатную неотложную стоматологическую помощь.

В первую очередь необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и убедиться, что установлен соответствующий диагноз, и врач отметил в счете за лечение статистический код (9072), на основании которого Касса здоровья станет в будущем оплачивать лечение зубов. Информация о праве пациента на бесплатное стоматологическое обслуживание отображается на государственном портале eesti.ee.

Бесплатную стоматологическую помощь в течение всей жизни за счет средств Кассы здоровья могут получать: люди с физическими и умственными недостатками, которые не могут самостоятельно позаботиться о гигиене своей полости рта, а также люди с определенными онкологическими и гематологическими диагнозами.

Бесплатную стоматологическую помощь для взрослых (кроме услуг по протезированию) можно получить только в стоматологических учреждениях, у которых заключен договор с Кассой здоровья. Доступно бесплатное стоматологическое лечение не каждому. Касса здоровья установила определенные критерии, которым нужно соответствовать. Право на бесплатную стоматологическую помощь определяет семейный врач или лечащий врач пациента, а не стоматолог.

В последнем случае вариантов найдется немало, и условия будут отличаться. Но в первую очередь стоит использовать возможности Кассы здоровья.

И тут есть три варианта: либо заработать (процесс небыстрый), либо продать что-нибудь ненужное (если оно есть, конечно), либо взять в долг.

Где взять деньги на лечение зубов – актуальный для многих вопрос, ведь цены на услуги стоматолога сейчас „кусаются“.

Все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут получать стоматологическое пособие в размере 40 евро в год, при этом пациент оплачивает не менее 50% суммы счета. Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Кассой здоровья, и только для стоматологических услуг первичной необходимости. Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых стоматологических услуг, придется оплатить полностью из своего кармана.

Важно знать, к какой целевой группе компенсации вы принадлежите. Например, все застрахованные беременные и матери детей в возрасте до одного года имеют право на компенсацию в размере 85 евро в год. Однако если в день оказания услуги ребенку исполняется год, мать имеет право только на компенсацию в размере 40 евро, поскольку на момент получения услуги она уже не принадлежит к целевой группе, которой положена компенсация в размере 85 евро.

Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале www.eesti.ee в рубрике „Информация о компенсации за зубное лечение и пособие по протезированию“.

Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года, и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год.

После смены календарного года начинается новый расчетный период компенсации. Льготу учитывают сразу – в момент оплаты счета за лечение, и после этого предоставлять Кассе здоровья никакие документы или заявления не нужно.

Рассрочки и кредиты

Счета за стоматологические услуги могут выглядеть устрашающими. Но все же не стоит откладывать необходимое лечение – надеяться, что внезапно услуги дантистов подешевеют, не приходится.

Расплатиться по счету будет проще, если разбить сумму на части, то есть платить в рассрочку. В итоге вы, конечно, заплатите больше, чем если бы отдали всю сумму сразу – но зато здоровые зубы будут уже при вас, и можно не переживать, что „зубные“ накопления съест инфляция.