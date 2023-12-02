Что делать с оккупировавшими в холодную пору подъезды бездомными?(8)
В летние месяцы они не слишком мозолят глаза: бездомных, или, говоря иначе, бомжей, в городе как будто нет, они живут своей жизнью в палаточных лагерях и заброшках, не привлекая лишнего внимания. С приходом холодов традиционно картина меняется. Мерзнущие, не всегда трезвые люди в вонючих обносках с ворохом грязных пакетов пытаются зайти в вестибюли, фойе и подъезды домов, проникают в торговые центры, катаются в общественном транспорте. Они ищут тепла. Что делать, если у вас в подъезде появился незваный гость, выясняла „МК-Эстония“.
Кто знает, что приводит человека к такой жизни. Каждый из них был когда-то ребенком, ходил в школу, о чем-то мечтал… Люди становятся бездомными по разным причинам.
„Это правда, что бездомные каждый год в холодное время года приходят в различные центры и учреждения за теплом. Мы действуем в соответствии с законодательством и внутренними правилами учреждения, а сотрудники службы безопасности реагируют на конкретные несанкционированные действия. Например, в центрах нельзя спать или мыться в туалетах, – комментирует руководитель по коммуникациям охранной фирмы G4S Максим Тууль. – Кроме того, мы можем отреагировать на конкретную жалобу на деструктивное поведение. Но каждый имеет право посещать центры и, например, сидеть там на скамейках“.
Бездомных стало больше
„За последний год выросло количество клиентов ночлежных домов и сократилось количество уличных бездомных, – говорит вице-мэр Бетина Бешкина. – Одной из причин этого стало то, что начиная с 2023 года изменилось расположение одной из ночлежек и значительно улучшились условия. Это повлияло на качество услуги и ее популярность. Таллиннский центр социальной работы проводит перепись бездомных Таллинна, чтобы выяснить количество и положение ночующих в неподходящих для жизни местах, таких как улицы, заброшенные дома, гаражи, подъезды, палатки, а также рассказать им о возможностях получения помощи. Число бездомных меняется, это можно проследить по частоте использования ночлежек“.
Среди бездомных большинство – мужчины, но в последние годы возросло и количество женщин. По всей вероятности, это связано с общим ростом числа бездомных.
В 2020 году, например, по данным исследования Таллиннского центра социальной работы, было 180 бездомных женщин и 457 бездомных мужчин. А в ноябре 2023 года среди 70 женщин, воспользовавшихся предоставляемой центром услугой приюта, примерно треть была из других самоуправлений.
„В последние месяцы за помощью обращались преимущественно женщины, зарегистрированные в Таллинне“, – отмечают специалисты.
„В сентябре и октябре количество женщин, нуждающихся в помощи в ночлежном доме, возросло, десять предназначенных для них мест были заполнены. Трое-четверо нуждающихся в помощи были из другого самоуправления, не из Таллинна. На данный момент число заполненных мест сократилось, люди получили консультации, им оказали поддержку в дальнейших действиях, а также направили для получения подходящих услуг. В рамках неизбежной социальной помощи человек может получить все необходимое: одежду, еду, временное убежище, а также необходимые гигиенические принадлежности“, – добавляют в Таллиннском центре социальной работы.
Куда направить замерзающего?
Когда жители дома внезапно обнаруживают на этаже незваного гостя со специфическим амбре, то часто начинают метаться между желанием выставить бездомного из подъезда дома своего и стремлением помочь ближнему в беде.
В такой ситуации можно посоветовать бездомному обратиться в социальный отдел при районной управе будним днем, а в нерабочее время – направить его в ночлежные дома.
Ночлежные дома работают с 19.00 до 9.00, они расположены на ул. Суур-Сыямяэ, 6-а (34 места, но может вместить до 50 человек) и ул. Мерелахе, 4 (26 мест). В общей сложности в ночлежках 60 мест, но разместить можно до 80 человек. Там есть возможность переночевать, помыться, приготовить еду, получить одежду и питание, консультации и помощь соцработника.
Днем бездомные могут находиться в дневном центре, по адресу ул. Суур-Сыямяэ, 6-а. В дневном центре бездомные могут пользоваться компьютером, готовить еду, читать, смотреть телевизор. Также можно получить одежду, продукты, гигиенические принадлежности. По будням в дневном центре находится соцработник, который помогает посетителям – например, с оформлением документов, заявлений, в поиске работы и жилья. Услуги для жителей Таллинна бесплатны, для остальных начиная с четвертой ночи в ночлежке стоимость услуги составляет 13 евро, в случае приюта – 27 евро.
В Таллинне в рамках необходимой помощи оказывают круглосуточную услугу приюта для бездомных людей с проблемами здоровья по адресу ул. Кауге, 4. Он рассчитан на 20 мест и предназначен для людей, которым необходим круглосуточный уход. Клиентам предоставляют социальное консультирование, уход, медпомощь и трехразовое питание.
Таллинн также предлагает услугу суповой кухни, чтобы люди могли получить горячее питание. Суповые кухни открыты на ул. Паэ, 19/1, и Лаэвастику, 1-а.
Если есть желание изменить жизнь
„При появлении финансовых проблем можно воспользоваться различными вспомогательными мерами, чтобы не остаться без крыши над головой. Если человек потерял работу или у него возникли финансовые трудности, он может получить помощь в соцотделе при районной управе. Важную роль в сохранении жилья и покрытии первостепенных нужд играет прожиточное пособие, – говорит Бетина Бешкина. – Реабилитация и ресоциализация в большой степени зависят от желания человека и готовности принимать помощь и изменить свою жизнь. Несомненно, среди бездомных есть и такие,
кто уже не хочет ничего менять. Соцработники стараются их мотивировать и параллельно обеспечить покрытие базовых потребностей“.
Например, у города налажено сотрудничество с Продуктовым банком в области снабжения продуктами, с фондом SA Avatud Lootus в области консультирования по вопросам зависимостей, с Армией спасения в области поддержки программы реабилитации по адресу ул. Лаэвастику, 1-а.
В других городах
В Нарве существует услуга временного прибежища для взрослых жителей Нарвы, которые не в состоянии найти себе ночлег. Услуга включает возможность помыться и социальное консультирование. Для получения услуги следует обратиться в Социальный дом по адресу Карья, 6-a. Услугу оказывают с 18.00 до 09.00 часов или круглосуточно, если температура воздуха на улице может угрожать жизни и здоровью клиента, или если клиент нуждается в постельном режиме, о чем предоставил справку от врача.
В Социальном доме Йыхви по адресу Кааре, 7, оставшимся без крыши над головой людям предоставляют кров, чистое белье, душ, постель, питание. Они могут подать заявление на получение прожиточного пособия. В Йыхвиском приюте проживание – 10 евро в сутки, и его оплачивает Департамент социального страхования.
Социальный дом Маарду по адресу Калласмаа, 12, предлагает безопасное место жительства для людей в тяжелом финансовом положении, зарегистрированным в городе Маарду. Здесь есть суповая кухня и предоставляют услуги приюта, где можно помыться и переночевать.
Из первых уст
Недалеко от ТЦ „Лаагна“ журналисту довелось пообщаться с бездомным мужчиной, который назвался Константином. По словам мужчины, его не слишком напрягает жизнь, которую он ведет. Все, что ему нужно, он может себе обеспечить, и даже больше: люди много чего хорошего выбрасывают, а еще он знает отличные места, где можно поживиться ресторанной едой – остатками, конечно, но какая разница.
А вот женщинам-бездомным, по его словам, приходится тяжелее: „Женское белье негде взять и прочие женские штуки“.
Зимой он ночует в приюте, а днем промышляет. И нет, он ни о чем не жалеет и никому не завидует. И никакой помощи не хочет.
Однако от предложенных мандаринов не отказался.
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