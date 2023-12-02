Что делать с оккупировавшими в холодную пору подъезды бездомными?

Кто знает, что приводит человека к такой жизни. Каждый из них был когда-то ребенком, ходил в школу, о чем-то мечтал… Люди становятся бездомными по разным причинам.

„Это правда, что бездомные каждый год в холодное время года приходят в различные центры и учреждения за теплом. Мы действуем в соответствии с законодательством и внутренними правилами учреждения, а сотрудники службы безопасности реагируют на конкретные несанкционированные действия. Например, в центрах нельзя спать или мыться в туалетах, – комментирует руководитель по коммуникациям охранной фирмы G4S Максим Тууль. – Кроме того, мы можем отреагировать на конкретную жалобу на деструктивное поведение. Но каждый имеет право посещать центры и, например, сидеть там на скамейках“.

Бездомных стало больше

„За последний год выросло количество клиентов ночлежных домов и сократилось количество уличных бездомных, – говорит вице-мэр Бетина Бешкина. – Одной из причин этого стало то, что начиная с 2023 года изменилось расположение одной из ночлежек и значительно улучшились условия. Это повлияло на качество услуги и ее популярность. Таллиннский центр социальной работы проводит перепись бездомных Таллинна, чтобы выяснить количество и положение ночующих в неподходящих для жизни местах, таких как улицы, заброшенные дома, гаражи, подъезды, палатки, а также рассказать им о возможностях получения помощи. Число бездомных меняется, это можно проследить по частоте использования ночлежек“.

Среди бездомных большинство – мужчины, но в последние годы возросло и количество женщин. По всей вероятности, это связано с общим ростом числа бездомных.

В 2020 году, например, по данным исследования Таллиннского центра социальной работы, было 180 бездомных женщин и 457 бездомных мужчин. А в ноябре 2023 года среди 70 женщин, воспользовавшихся предоставляемой центром услугой приюта, примерно треть была из других самоуправлений.

„В последние месяцы за помощью обращались преимущественно женщины, зарегистрированные в Таллинне“, – отмечают специалисты.