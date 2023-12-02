Рыбаки в Тартумаа рисковали своей жизнью и жизнью троих детей

Когда спасатели прибыли на место, на льду в разных местах находились три рыбака, один из них был с тремя детьми. Спасатели объяснили им, что лед слишком тонкий, и они рискуют жизнью, выходя на него.

В доказательство один из сотрудников, одетый в спасательное снаряжение, продемонстрировал, как люди проваливаются под лед.

Рыбаки и дети ушли. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время запрещен выход на лед внутренних водоемов. По оценке Спасательного департамента, толщина льда должна составлять не менее 10 сантиметров, чтобы быть безопасной для людей.

Человек, выходящий на лед, подвергает себя опасности, к тому же взрослые подают пример детям, которые чувствуют себя в безопасности, подражая взрослым.

Человек, провалившийся под лед, теряет способность функционировать в холодной воде буквально в течение нескольких минут. Попытка самостоятельно выбраться из воды даже для взрослого человека является серьезным испытанием, а для детей зачастую и вовсе - это непреодолимое препятствие. Спасательный департамент просит родителей объяснить своим детям, чем опасен выход на тонкий лед.

В выходные спасатели Южной Эстонии патрулируют берега водоемов, чтобы проверить соблюдение запрета. Также вдоль водоемов будут развешаны плакаты, напоминающие об опасности. Задача спасателей - сохранить жизни людей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.