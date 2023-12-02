С 1 января изменится стандартная ставка налога с оборота. Что вам нужно знать?

С нового года будет действовать новая ставка НСО. В основном цены изменятся 1 января 2024 года, однако цены на некоторые товары могут поменяться уже в последние недели этого года.

На что обратить внимание?

* Операции, совершенные до 01.01.2024, будут облагаться 20% НСО. Например, если Иван заказал товар в вашем интернет-магазине 31.12.2023 и оплатил его в тот же день, а декларацию по НСО за декабрь вы подадите в январе, то вы заплатите 20%, несмотря на то, что в январе будет применяться 22% НСО. Несомненно, до 01.01.2024 вы не можете взимать с Ивана более 20%.

* Если Иван заказал товар в вашем интернет-магазине 31.12.2023, но решил оплатить услуги курьера 01.01.2024, он должен будет заплатить 22% НСО, то есть вы должны будете заплатить 22% - потому что вы будете декларировать эту операцию в феврале, как сделку, совершенную в январе.

* Если Иван решит купить товар в рассрочку. Например, в декабре 2023 года он купит диван, выбрав оплату тремя частями в 2024 году. А торговец при этом воспользуется услугами компании, которая оплатит ему полную стоимость дивана в декабре, то торговец заявит полную стоимость дивана с 20% НСО в январе, даже если Иван в свою очередь оплатит поставщику услуги рассрочки тремя частями только в 2024 году.

* Если Иван покупает товар в декабре, платит НСО 20%, действующий в декабре, но решит вернуть товар в январе (когда будет действовать НСО 22%), то Иван должен получить обратно уплаченную им сумму т.е. 20% НСО.

* Если вы сдаете свою продукция на реализацию посреднику, то вы будете платить НСО по ставке, действующей на момент продажи товара. Например, если ваш продукт продается посредником в декабре, вы отправите ему счет в январе 2024 года с НСО 20%. На вашу продукцию, проданную посредником в январе 2024 года, в феврале будет выставлен счет с НСО 22%. В этом случае учитывается не то, когда продукция была сдана на реализацию, а то, когда она была фактически продана.