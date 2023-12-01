Урмас Рейнсалу об общем снимке Каи Каллас с Лукашенко: это совершенно непостижимо(82)
В Дубае под эгидой ООН проходит встреча лидеров 190 государств в рамках конференции по изменению климата. Сегодня была сделана общая фотография участников форума. Лидер партии Isamaa и бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подверг резкой критике премьер-министра Эстонии Каю Каллас за то, что она приняла участие в фотографировании, где также участвовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Напомним, что от совместного фотографирования отказались лидеры Латвии, Литвы и Польши. Причина этому — как раз присутствие Александра Лукашенко.
По мнению Урмаса Рейнсалу, у Эстонии нет более явных союзников-единомышленников в противодействии российской агрессии, чем Латвия, Литва и Польша. Их совместная инициатива не присоединяться к Лукашенко на общем фото ясна и понятна.
“То, что эстонский премьер-министр решил пойти на совместное фото, совершенно непостижимо“, - написал Рейнсалу в своем посте на Facebook.
Рейнсалу добавил, что также непостижима уступка в понедельник эстонского правительства требованию России и отказ от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ.
Рейнсалу был также встревожен сегодняшним заявлением министра иностранных дел о том, что председательство в ОБСЕ ничего бы не дало.“Мы были кандидатом в течение двух лет, России достаточно было выступить против нас, и уже „председательство ничего бы не дало“. Вы шутите над эстонским государством или что?“
По мнению Рейнсалу, руководство Эстонии пребывает во внутриполитическом кризисе. „С тревогой я вижу, что и внешняя политика стала хрупкой“, - написал он в своем аккаунте в Facebook.
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