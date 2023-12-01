Урмас Рейнсалу об общем снимке Каи Каллас с Лукашенко: это совершенно непостижимо

Напомним, что от совместного фотографирования отказались лидеры Латвии, Литвы и Польши. Причина этому — как раз присутствие Александра Лукашенко.

По мнению Урмаса Рейнсалу, у Эстонии нет более явных союзников-единомышленников в противодействии российской агрессии, чем Латвия, Литва и Польша. Их совместная инициатива не присоединяться к Лукашенко на общем фото ясна и понятна.

“То, что эстонский премьер-министр решил пойти на совместное фото, совершенно непостижимо“, - написал Рейнсалу в своем посте на Facebook.

Рейнсалу добавил, что также непостижима уступка в понедельник эстонского правительства требованию России и отказ от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ.

Рейнсалу был также встревожен сегодняшним заявлением министра иностранных дел о том, что председательство в ОБСЕ ничего бы не дало.“Мы были кандидатом в течение двух лет, России достаточно было выступить против нас, и уже „председательство ничего бы не дало“. Вы шутите над эстонским государством или что?“

По мнению Рейнсалу, руководство Эстонии пребывает во внутриполитическом кризисе. „С тревогой я вижу, что и внешняя политика стала хрупкой“, - написал он в своем аккаунте в Facebook.

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